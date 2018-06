A visita ao museu penitenciário paulista vale a pena a começar pelas memórias de suas instalações, o terreno que já abrigou o Complexo Carandiru, a maior penitenciária paulista abrigando cerca de 8 mil detentos e passou por um massacre em 1992. Hoje nos mostra obras, objetos e documentos que contam a história do sistema penitenciário do estado.

Em 1939 temos a criação do Serviço de Biotipologia Criminal, através de um decreto, que diz que uma de suas atribuições é organizar o Museu Penitenciário paulista, que visava valorizar o estudo e a divulgação da evolução da pena no Estado, ligado diretamente ao Departamento de Institutos Penais do Estado, o DIPE.







Em 1990 foi constituída a Secretaria da Administração Penitenciária, e então, o Museu passa a fazer parte da Escola de Administração Penitenciária Dr. Luiz Camargo Wolfman. O museu passa a ser exclusivamente pedagógico, e é parte do treinamento dos servidores da Administração Penitenciaria. Em 2009, é criado um grupo de trabalho que promove estudos que visam a criação de uma sede para o museu na cidade de São Paulo, para tornar possível a abertura do museu ao público.





Finalmente, em 2014 o Museu Penitenciário abre as portas para todo o público, mostrando seu acervo que é relacionado a ressocialização e cultura prisional, o Museu aborda temas que evidenciam a relação individuo – sociedade sob o ponto de vista da pena, tem informações sobre a ciência jurídica penal, que pode ser observada na história do sistema penitenciário paulista, e seu desenvolvimento. O Museu Penitenciário Paulista traz a todos nós a reflexão sobre a história penitenciária e também da pena.

O acervo do museu penitenciário paulista tem mais de 21 mil peças em exposição, inaugurado em 2014, tem peças datadas de 1920, pinturas, esculturas e móveis feitos por detentos em suas oficinas, todos os objetos nos ajudam a fazer um recorte de como era a vida dos presos do Carandiru.