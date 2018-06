Moda vintage – os brechós de São Paulo

Basta andar pela Paulista para se deparar com diversas pessoas com estilos diferentes do usual, que chamam a atenção pela criatividade. Ao mesmo tempo, a moda e a customização passam a ser um artifício utilizado cada vez mais por homens e mulheres que procuram um visual diferenciado e único em meio a multidão da capital. Se você é uma dessas pessoas, mas não tem muita experiência na arte da moda, ficará feliz em saber que elaboramos algumas dicas sobre onde encontrar esse tipo de peça e por um preço bastante acessível. Estamos falando dos brechós de São Paulo.

Um público consumidor como o de São Paulo, tem necessidade de novidade e por isso adquire produtos com "prazo de validade" mais curtos, pois os produtos saem de moda com rapidez muito maior. Sendo assim, a saída então é apostar na compra de roupas baratas e repassar as que não são mais usadas. Estamos falando da visita ao brechó, que cada vez mais se especializam em peças vintage.







Um pouco de história

No Brasil, uma das primeiras notícias de que se tem de um brechó é da década de 70, quando a cantora Maysa fundou em Copacabana, no Rio de Janeiro, sua própria loja com itens dela e de amigos, inspirada em estabelecimentos europeus. No local, chamado Malé de Lixo, haviam roupas, bolsas, acessórios e sapatos da celebridade, que estimulou outras pessoas a abrirem seu próprio negócio. Em São Paulo, a primeira referência aparece no Mercado de Pulgas, localizado no bairro Vila Madalena.

Atualmente, os brechós deixaram de ter sinônimo de produtos usados e se transformaram em lojas alternativas espalhadas por toda a cidade. Amantes de antiguidades, referência a artistas e adeptos de culturas alternativas encontram artigos originais, já que o foco desses locais são as raridades.





Dica:

Com 80 anos de idade, a dona do brechó Passado Presente, localizado na Rua Augusta, sabe muito bem o significado da expressão "nunca sai de moda". Um dos brechós mais famosos de São Paulo, por ser um dos pioneiros no ramo, tem em sua coleção peças-chave das últimas décadas, que dão um ar de personalizado para qualquer look. Além de comprar as peças, você também pode alugar e fazer produções especiais, se desejar. O estabelecimento fica na Galeria Ouro Fino. Vale a pena conferir.