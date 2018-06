Mirante do Vale, o maior arranha-céu da cidade

Despercebido por muitos, os maiores arranha-céus da cidade não são os famosos Altino Arantes (Banespão), ou o Edifício Itália, mas sim o Mirante do Vale, que fica na região central da capital. A população tem uma ideia errada sobre o maior edifício da cidade, pois ele está localizado em uma parte de baixo relevo, na região do Vale do Anhangabaú.

O prédio foi projetado pelo arquiteto Waldomiro Zarzur, e sua construção se deu na década de 60, mais precisamente entre 1960 e 1966. Sua construção como de todos os edifícios da cidade provocou muita revolta e preocupação da população, pois naquela época, um edifício de tamanha magnitude, ser construído de concreto e não de estrutura metálica era considerado um risco enorme à cidade, porém, mesmo altamente criticado, Zarzur não se deteve, e continuou até o prédio ficar completamente pronto.







Ao finalizar, após alcançar os 170 metros de altura, ele tomou o lugar do Edifício Altino Arantes, que desde sua inauguração em 1947 detinha o posto de prédio mais alto.

Juntamente com o título de maior prédio de São Paulo, ele se tornou o maior prédio do país, posto que manteve por 48 anos, até 2014, quando foi inaugurado o Millenium Palace, em Balneário Camboriú na região sul do Brasil, com 177 metros.





Apesar de ser pouco reconhecido ou chamar atenção na vista da cidade, trabalham dentro do prédio cerca de 10.000 pessoas, em suas 812 salas comerciais e 3 andares com mais de 100 lojas, contribuindo fortemente com a economia da região. É literalmente um gigante escondido na selva de pedras.