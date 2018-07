Mamusca, um espaço de convivência para crianças e adultos

Enquanto os pais descansam ou até fazem uma reunião de trabalho, as crianças podem brincar no quintal

Um espaço todo pensado para bons momentos das crianças, convivência da família, aquele lugar que tem jeito de casa de vó, com tanque de areia e uma árvore no quintal, do jeitinho que as crianças gostam, assim é o Mamusca!



No Mamusca você pode tomar um café ou até fazer uma reunião de trabalho enquanto os pequeninos se divertem no quintal, cuidado por brincadores especializados que deixam pais e mães tranquilos com seus filhotes muito bem cuidados, mas você também pode entrar na brincadeira.



É um lugar bem tranquilo, que se parece muito com a casa de nossos avós, com brinquedos, tanque de areia e uma linda jabuticabeira no quintal. O objetivo é que adultos e crianças de 2 meses a 65 anos se divirtam juntos, vivam bons momentos.

O espaço Mamusca fica em Pinheiros, em uma linda e aconchegante casa de 428 metros quadrados, toda adaptada para os pequenos, com banheiros e mesas menores. Além dos espaços para brincadeiras e oficinas, também há um café, que tem desde comidinhas como pão de queijo até papinhas para bebês.



Para os pequenininhos, como são chamados os bebês de 0 a 36 meses, há Oficina de Sensações, que é um excelente caminho de descoberta do mundo, com cheiros e toques. Os pequenos, de 3 a 6 anos, podem brincar junto com os pais, ou ficar com os brincadores pelo espaço de brincar ou participando das oficinas do Ateliê, que são bastante variadas.

Para os pais, além do café e dos momentos de brincar com as crianças, também há uma bela iniciativa, a Escola de Pais, onde a troca de experiências é estimulada entre os pais e mães, há também diversas oficinas e palestras para as famílias, para ver a programação, é preciso consultar o site.



Os sábados são os dias em que o Mamusca fica mais cheio, então é preciso agendar horário para oficinas, há café da manhã e almoço para a família, em um ambiente delicioso, onde as crianças brincam à vontade!

Serviço:

Endereço: Rua Joaquim Antunes 778, Pinheiros, São Paulo/ SP

Telefone: (11) 2362 9303

Email: contato@mamusca.com.br

www.mamusca.com.br

FUNCIONAMENTO

Espaço de Brincar

Terça e quinta, das 13h às 18h

Quarta, sexta e sábado, das 9h às 18h

* Terça e quinta de manhã aberto apenas para o Terra de Pequeninos

Café e Recepção

Terça a sábado, das 9h às 18h

* Domingo e segunda aberto apenas para festas e eventos

Feriados: consultar agenda