Especial Filmes sobre São Paulo

Considerado a sétima arte, o cinema tem o poder de transportar o público a diversas regiões do mundo. Muitas vezes também, assim como os Road movies(que a história envolve personagens na estrada e viagens), alguns filmes exploram com tanta riqueza uma locação de filmagem que o local acaba virando um personagem vivo e atuante da trama.

Segue uma lista com alguns dos principais filmes gravados em São Paulo ou que a capital paulista aparece com papel fundamental na história. Confira.

São Paulo: A Sinfonia da Metrópole (1929)

Acredita-se que a primeira aparição de São Paulo nos cinemas foi em 1929, no documentário São Paulo: A Sinfonia da Metrópole, dos diretores húngaros Adalberto Kemeny e Rudolf Lustig, que retrata o rápido processo de modernização e transformação do novo centro financeiro do Brasil.

São Silvestre (2013)

A mais recente presença de São Paulo nas telonas pertence a outro documentário, dessa vez a cores, "São Silvestre" (2013), da cineasta Lina Chamie. Estreante na 37ª Mostra Internacional de Cinema, o filme conta a história de uma das maratonas mais famosas do país, que tem largada na Avenida Paulista e acontece anualmente, sempre na vésperas de Ano-Novo.

Bem-vindo a São Paulo (2007)

Com narração de Caetano Veloso, o filme "Bem-vindo a São Paulo" (2007) é responsável por apresentar a cidade em 17 curtos episódios de diferentes diretores, que retratam as influências, culturas e imigrações que são vistas no cotidiano paulistano.

O Sonho de São Paulo (2005)

Em "O Sonho de São Paulo" (2005), de Jean-Pierre Duret e Andréa Santana, os desejos de milhares de nordestinos em ganhar a vida em São Paulo são mostrados através da história de José, um cearense que percorre três mil quilômetros de estrada em busca de realizar seu sonho.

Pelada – Futebol na Favela (2003)

Ainda no assunto sobre sonhos e anseios, garotos de várias cidades do Brasil, entre elas São Paulo, que desejam ingressar em clubes de base de futebol, são abordados no documentário "Pelada – Futebol na Favela" (2003), de Alex Miranda.

Boleiros 1 (1998) e 2 (2006)

Por falar em futebol, vários aspectos do esporte são retratados nos filmesBoleiros 1 (1998) e 2 (2006), de Ugo Giorgetti, com diálogos ambientados em um típico bar paulistano, decorado com fotos de jogadores famosos.

Linha de Passe (2008)

O tema também é retratado em "Linha de Passe" (2008), de autoria de Walter Salles, que mostra a história de quatro irmãos que vivem na Cidade Líder, região periférica da cidade, e o talento de um deles para jogar futebol, o que pode mudar suas vidas.

Ensaio Sobre a Cegueira (2008)

Escolhida como abertura do Festival de Cannes em 2008, a adaptação aos cinemas da obra de José Saramago "Ensaio Sobre a Cegueira" escolheu São Paulo como local de filmagem. O filme mostra como uma epidemia de cegueira afetaria o mundo. Dirigido por Fernando Meirelles, com Julianne Moore, Mark Ruffalo, Alice Braga.

O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (2006)

Em 1970, em plena ditadura militar, Mauro, um garoto de 12 anos, precisa lidar com a ausência de seus pais e enfrentar uma nova realidade com o avô judeu no bairro do Bom Retiro. Em meio a tudo isso, o jovem, amante de futebol de botão, sonha com o Brasil ser campeão na Copa do Mundo de Futebol, no México. Dirigido por Cao Hamburger, com Paulo Autran, Caio Blat e Simone Spoladore.

As Melhores Coisas do Mundo (2010)

Jovens também são abordados no longa-metragem "As Melhores Coisas do Mundo" (2010), que fala sobre relacionamentos, transformações e desafios da adolescência dos protagonistas Mano, Carol e Deco. O filme, dirigido pela diretora Laís Bodanzky, foi gravado em várias locações de São Paulo, especialmente na zona Sul.

Chega de Saudade (2008)

A mesma diretora, Laís Bodanzky, também trouxe às telas do cinema outro filme sobre São Paulo. "Chega de Saudade" (2008) aborda o saudosismo dos bailes e histórias de diversos personagens de um clube de dança, no bairro da Lapa, na zona Oeste de São Paulo.

Não Por Acaso (2007)

Além da zona Oeste e Sul, o Centro da cidade também recebeu destaque em vários filmes, como em "Não Por Acaso" (2007), de Philippe Barcinski. Com locações no Minhocão e no topo do Edifício Itália, o filme fala do reencontro inusitado de Ênio, um engenheiro de trânsito, e Mônica, sua ex-mulher.

Estômago (2007)

Gravado na capital paulista e premiado no Festival de Cinema do Rio de Janeiro de 2007, "Estômago", de Marcos Jorge, consegue dar água na boca e ao mesmo tempo saciar uma fome cultural e social do espectador, ao relatar a trajetória do cozinheiro nordestino Nonato, ao chegar em São Paulo.

Amor em Sampa

Ainda em fase de gravações e esperado para estrear no segundo semestre de 2014, o musical "Amor em Sampa", de Bruna Lombardi, fala sobre histórias que se cruzam e permeiam o sentimento pela cidade e pelo próximo, como cinco casos de amor: de um casal de executivos, um taxista, um grupo de meninas aspirantes a atrizes, um publicitário e um casal gay.

CitiZen (2013)

Por fim, o skate, um dos inúmeros amores do paulistano é tema do curta-metragem (25') "CitiZen" (2013), de Guilherme Guimarães, que dialoga com cinco skatistas sobre a relação do esporte com a paisagem urbana, a arquitetura e arte da cidade.