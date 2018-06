Conheça as maravilhas da capital da gastronomia mundial

Você já ouviu falar que São Paulo é a capital da gastronomia mundial? Ao ouvir essa afirmação muitas pessoas começam a se questionar. Afinal, a cidade não tem nenhum tipo de comida marcante que defina os hábitos alimentares de seus moradores, como por exemplo Minas Gerais tem o pão de queijo e o Rio Grande do Sul tem o chimarrão. Mas então porque a capital paulista recebeu tal título? A resposta é simples. Quando o Brasil estava sendo colonizado, veio gente de todas as partes do mundo contribuir com um pouco de cultura. O resultado foi uma mistura dos hábitos alimentares. Hoje, ainda existem libaneses vendendo comida árabe, japoneses, portugueses e muito mais. São Paulo se tornou um lugar de culinária para todos os gostos.

Dos quatro cantos do Brasil

Mas não é só de comida estrangeira que vivem os moradores da maior capital da América Latina. Há culinária para todos os gostos, vindos de todos os cantos do Brasil também. São Paulo é vista como o local de maiores oportunidades para os brasileiros. Pessoas de todos os estados veem em busca de uma vida nova. Por isso, acabamos experimentando os temperos exóticos do norte, o acarajé da Bahia, o pão de queijo dos mineiros ou até o açaí com peixe frito de Belém, pois esses pratos são encontrados em vários os bairros da nossa cidade.

Mercadão

Por ano, São Paulo recebe cerca de 12.000.000 turistas que se apaixonam pela variedade culinária que a cidade tem a oferecer. O principal responsável pela conquista desses visitantes é o popularmente conhecido como mercadão. Com mais de 80 anos de história o espaço localizado no Centro Histórico da capital oferece desde pequenos lanches populares até refeições mais elaboradas, passando pela venda de uma enorme variedade de temperos e ingredientes exóticos, que deixam qualquer um com vontade de experimentar um novo prato. Composto por 300 estandes, o local se tornou um marco da culinária mundial e marca registrada da cidade.

Dicas

Para finalizar, deixaremos dicas de um restaurante de algumas culinárias estrangeiras que existem em São Paulo. As dicas são de restaurante com comidas bastante diferentes da que estamos acostumados aqui no Brasil, portanto, é importante verificar o cardápio e os ingredientes usados em cada prato para não se arrepender. Segue a lista:

COMIDA CHINESA: Rei dos Reis - Praça Carlos Gomes, 178 – Sé / República -Tel: (11) 3115-4676

VIETINAMITA: Miss Saigon - Alameda dos Jurupis, 1374 - Moema - Tel :(11) 4564-1419

ESCANDINAVA: Svanen Scandinavian Food - Rua Morais de Barros, 1009 - Campo Belo - Tel: (11) 5041-9883

CRIOLLA: Restaurante Cocina Criolla - R. Min. Jesuíno Cardoso, 624 - Vila Olimpia - Tel: (11) 2893-8334

MARROQUINA: Tanger - Rua Harmonia, 359 - Pinheiros - Tel: (11) 3031-8466

ÁRABE: Casa Líbano - Rua Barão de Ladário, 831 Pari – Tel: (11) 3313-0289

JUDAICA: Blú Bistrô – R. Monte Alegre, 591 - Perdizes - Tel: (11) 3871-9296