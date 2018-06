Conheça o Museu da Energia

O Museu da Energia de São Paulo fica no bairro Campos Elíseos, e o casarão que o abriga, além de lindo, é cheio de história. Foi construído entre 1890 e 1894 para ninguém menos que o irmão mais velho do pai da aviação, Henrique Santos Dumont. O palacete também já abrigou o colégio Stafford, um internato feminino de 1926 a 1951, e durante aproximadamente vinte anos, de 1983 a 2011, foi abrigo de cerca de 80 famílias sem teto, transformando-se assim em um local bastante evitado. De 2001 a 2005 o casarão foi completamente restaurado.

O interior do casarão foi projetado por Ramos de Azevedo, que assina diversos projetos de arquitetura magnifica pela cidade de São Paulo, como o Teatro Municipal, a Pinacoteca, o Mercado Municipal e muitas outras.

Em 2005, a Secretaria da Cultura do Estado, cedeu o palacete à Fundação de Energia e Saneamento, o que possibilitou que se tornasse a sede do Museu da Energia.

No Museu da Energia, encontramos um acervo que conta a história de 150 anos de expansão industrial de São Paulo. Em documentos, objetos e fotos, vemos toda a história da cidade pela perspectiva da energia.

Há salas com equipamentos interativos e atividades como projeções de filmes e jogos, que convidam todos os visitantes a participar de experiências cientificas e também refletir sobre todas as questões ligadas a energia nos dias de hoje e no futuro.

Além disso, há uma réplica de uma escada idealizada pelo inventor Santos Dumont, dizem que ele era muito supersticioso e em sua escada, só era possível dar o último passo com o pé direito. A réplica que encontrará no Museu da Energia não seguiu à risca todas as regras de Santos Dumont, e acaba estimulando que pisemos com o pé esquerdo.

O acervo do Museu da Energia tem peças cedidas pela Eletropaulo, CESP e Comgás, e nos mostra utensílios domésticos, móveis, instrumentos de medição e equipamentos de iluminação que tem relação com a história da produção, distribuição e consumo da energia elétrica e também do gás. Há também uma biblioteca, onde é possível consultar centenas de livros que contam a história da energia em nosso país e também contam muito sobre o desenvolvimento da cidade de São Paulo.

E não é só isso, você ainda pode conhecer mais unidades que a Fundação Energia e Saneamento mantém, e onde é possível aprender muito sobre passado, presente e futuro da energia no Brasil e no Mundo, de uma maneira divertida e didática!

São duas unidades do Museu da Energia, a que falamos, em São Paulo e uma no interior do estado, em Itu, além de quatro usinas parque, que são pequenas centrais hidrelétricas nas cidades de Rio Claro, Salesópolis, Santa Rita do Passa Quatro e Brotas. Todos os espaços oferecem atividades de lazer, culturais e educativas gratuitamente a toda a comunidade.

Serviço:

Museu da Energia de São Paulo

Endereço: Alameda Cleveland, 601 – Campos Elíseos – zona Oeste – São Paulo.

Horário: terça a sábado, das 10h às 17h.

Telefone: (11) 3333-5600.

Mais informações: www.energiaesaneamento.org.br