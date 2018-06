Conheça o mundo Mágico das Invenções

Imagine-se em um lugar onde existam objetos que nunca foram visto antes, algo que você nunca imaginou ou algo que te faz pensar "Nossa como eu não pensei nisto antes?". Neste lugar, tudo o que você pensa ou imagina pode ser criado.

Fundado em 1996, por Carlos Mazzei, o Museu das Invenções também conhecido como "Inventolândia", vem aguçando a curiosidade de pessoas de todas as idades. O Museu possui um acervo de mais de 500 invenções diferentes, únicas e encantadoras: entre elas há um piano dobrável, uma máquina de gelar garrafas em sete minutos, uma máquina de fazer água, um pente pra careca, uma churrasqueira descartável e até mesmo uma caixa de pizza que se transforma em um brinquedo. Estes são só alguns dos diversos inventos que estão expostos no Museu para serem observados e curtidos por todos.

Ideias mirabolantes podem até parecer coisa de maluco, mas as mais improváveis podem ser as que vão revolucionar o futuro de nosso planeta. Afinal, o mundo está tão desenvolvido tecnologicamente por conta de invenções que há anos atrás eram motivo de dúvida e piada. Tudo o que você usa, pensa ou veste é o fruto de uma invenção. Com muita diversão, entretenimento e cultura, a Inventolândia recebe mais de 2 mil visitantes por mês, entre crianças, adultos e turistas que visitam a cidade de São Paulo.





"Existem lugares no mundo que precisamos conhecer ou passar pelo menos uma vez na vida, e tenho a certeza de que o Museu das Invenções é um destes lugares, pois é muito importante que as pessoas tomem contato com o mundo das invenções e das inovações tecnológicas. Diferentemente de outros países, no Brasil não se cultiva o hábito de pesquisar a história dos inventos. Precisamos mudar urgentemente essa realidade", comenta Carlos Mazzei, fundador da Inventolândia e também presidente da Associação Nacional dos Inventores – ANI.

Com o intuito de valorizar as criações e seus inventores, o Museu das Invenções funciona como uma importante vitrine para que os produtos que hoje parecem inimagináveis tornem-se uma realidade em um futuro não muito distante. "Recebemos a visita de muitos empresários que encontram aqui diversas invenções de interesse. O Museu acaba funcionando como um grande ponto de encontro entre os inventores e o mercado", orgulha-se Mazzei. O interessante nisto tudo é que alguns visitantes acabam se inspirando nos inventos expostos para criarem suas próprias peças. "O Museu prova que a criatividade não tem limites e que qualquer pessoa pode tornar-se um inventor, basta imaginar", enfatiza seu criador.

A Inventolândia, o fantástico mundo das invenções, está localizada na Rua Doutor Homem de Melo, 1109 - Perdizes – São Paulo e funciona de segunda à sexta-feira, das 10h às 17:00h. A entrada tem valor de R$ 10,00, por pessoa.

Para agendamentos de visitas monitoradas, ligue (11) 3873.3211, ou acesse www.inventores.com.br/ www.museudasinvencoes.com.br.