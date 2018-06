Conheça o fast food vegetariano e vegano!

São muitas as frases que os vegetarianos escutam sempre: "Você come o quê?", "Vamos lá, tem bastante salada"

Uma coisa que alguns onívoros não sabem é que vegetariano não come somente verduras e também curte fast food. Tem dias que tudo que você quer é um hambúrguer ou um dogão. E aí?

Pra quem é vegano, mais difícil ainda.

A lanchonete Prime Dog, no Paraíso, resolve nossos problemas! Hambúrgueres – de soja, cenoura e grão-de-bico entre outros -, hot-dogs, lanches diversos, beirutes, nuggets e até refeições (sim, feijoada e estrogonofe) em versões vegetarianas e veganas. Complementos tradicionais e específicos como tofupiry, cheddar vegano, tofu grelhado, presunto de soja e vegarella ainda podem ser adicionados aos lanches.

Os combos acompanham batata frita e bebida à sua escolha. Os preços são justos e tudo é gostoso. Pra quem curte doce, tem sobremesas veganas.

Lá também é possível comprar produtos congelados de soja, da Goshen – salsicha, lingüiça e coxinha, por exemplo.

Com sete anos de existência, a Prime Dog começou a incluir opções vegetarianas e veganas no cardápio em 2010, para atender à demanda dos clientes, conforme explica a gerente, Maria do Socorro Araújo. Segundo ela, há planos para a abertura de novas unidades na cidade.

Em abril deste ano, a lanchonete venceu o concurso do Melhor Hambúrguer Vegano de São Paulo, por meio de votação popular.

O local é informal, sem frescura, decorado com adesivos – de bandas e pró-veganismo – e sempre tem divulgação de eventos voltados à causa animal. Enfim, agora você tem uma ótima opção para se deliciar!

E mais: fica aberto até as 7 da manhã às sextas e sábados.

Prime Dog

Rua Vergueiro, 1960 – Paraíso

Aberto das 11h30 às 4 horas (seg a qui) e das 11h30 às 7 horas (sex e sab)

Aceita cartões de débito e crédito

www.facebook.com/primedoglanchonete