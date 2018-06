Espaço faz parte do Centro Cultural São Paulo e conta com milhares de títulos

A Gibiteca Henfil, parte do Centro Cultural São Paulo, conta com um acervo de milhares de títulos e exemplares, entre álbuns, revistas, livros de Histórias em Quadrinho e RPG, livros teóricos, fanzines e excertos de periódicos antigos. Atualmente, é a maior referência no segmento e está preparada para fornecer o que há de melhor e mais raro tanto aos somente entusiastas dos quadrinhos quanto aos profissionais da área.

Como grande diferencial, a Gibiteca possui coleções raras disponíveis para pesquisas acadêmicas, como O suplemento Juvenil, O Globo Juvenil, a revista Gibi e diversas publicações de antigas editoras brasileiras, como a Brasil América e a Roberto Marinho.

Entre os estrangeiros, o acervo conta com nomes como Alan Moore, Frank Miller, Robert Crumb, Neil Gaiman, Bill Waterson, Katsuhiro Otomo, Art Spiegelman e outros. Talvez várias histórias desse pessoal você já conheça pelas adaptações cinematográficas, mas a Gibiteca Henfil disponibiliza todas em seu formato original, tais como Watchmen, tida como uma das principais graphic novels de todos os tempos, e os clássicos V de Vingança, Sin City e outras não adaptadas, mas não menos irreverentes, como Sandman, Calvin e Haroldo, Maus e Akira.

Em contrapartida, também há obras produzidas originalmente em outras linguagens que foram trazidas para o mundo dos HQs, tais como: Metamorfose, obra de ficção do tcheco Franz Kafka adaptada para os quadrinhos por Peter Kuper, colaborador da revista americana de humor satírico Mad; uma repaginação do filme de ficção-científica Metrópolis, do diretor Fritz Lang, para o mundo não menos fantástico do Super-Homem, personagem da DC Comics; alguns quadrinhos baseados em Jornada das Estrelas, etc.

Já os quadrinhos brasileiros compõem o acervo com nomes como o do próprio Henfil, que foi criador da revista Fradim (também disponíveis no acervo), Lourenço Mutarelli, a premiada dupla Fábio Moon e Gabriel Bá, autores da série 10 pãezinhos, e muito mais.

Além do espaço tranquilo para leitura e do acervo de encher os olhos dos amantes da nona arte, a Gibiteca Helfin conta com uma programação cultural vasta e gratuita: organiza lançamentos de HQs, workshops com cartunistas e autores, oficinas de HQs para todas as idades e exposições de artes. E com a intenção de conversar com o seu público para além do contato direto, a Gibiteca também está disponível nas mídias sociais. Fique atento às novidades através do Facebook e Twitter.

Serviço

Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade - São Paulo

Telefone: (11) 3397 4090

Site Oficial