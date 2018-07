Levando em consideração que lugar de criança é no parque, nas praças, teatros, cinemas ou qualquer lugar que desperte a imaginação, separamos uma programação especial para que elas possam se divertir muito em São Paulo, uma programação agitada e cheia de novidades, algumas, inclusive, com preço popular ou com entrada gratuita. Confira 7 passeios para crianças em SP.

Aquário de São Paulo: Com mais de 50 animais, o espaço é separado por ambientes temáticos, como a área dos ursos polares e a dos bichos australianos.

Zoológico: O lugar oferece passeios noturnos, três exposições diferentes e monitores para grupos de visitantes.

Kidzania: No parque temático a criança escolhe qual profissão quer exercer em algumas horas de brincadeira: publicitário, bombeiro, manicure, médico ou policial. Todos os brinquedos possuem monitores.

Mamusca: O ambiente possui vários brinquedos para colocar em prática a imaginação e lanchonete com cardápio variado.

Chácara Turma da Mônica: Trata-se de um novo restaurante todo pensado para os pequenos. Possui ambientes para crianças e adultos e é decorado com personagens da Turma da Mônica. Oferece recreação monitorada e atividades em grupo. O cardápio tem opções para o café da manhã, almoço e jantar, com pratos à la carte e feitos em fogão a lenha.

Parque da Mônica: E tem mais! O parque reinaugurado este ano tem dezenas de brinquedos e atrações e faz o maior sucesso com a criançada.

Altitude Park: Um programa para a família toda é o Altitude Park, um parque de trampolins localizado na região leste de São Paulo, no Jardim Anália Franco, um novo parque que está renovando o conceito de diversão em família.

O Altitude Park é o primeiro parque de trampolins da cidade são mais de 50 camas elásticas que interligadas formam um enorme trampolim, permitindo que as pessoas literalmente saltem e desafiem a gravidade. É a liberdade de salto.



