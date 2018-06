Praticar exercícios em uma academia pode ser bastante cansativo e até mesmo estressante. Uma série de exercícios repetitivos e nada animadores fazem parte da rotina de quem precisa fazer atividade física. Mas o que muita gente não sabe é que há maneiras alternativas de realizar esse tipo de tarefa. Uma ótima dica é procurar aulas de circo para adultos. Isso mesmo! São Paulo possui ótimas escolas que oferecem cursos tanto para quem quer se tornar profissional, como para quem busca apenas uma forma mais interessante de fazer exercícios físicos. Além de te tirar da vida de sedentário, praticar a arte circense é uma ótima maneira de se divertir, se tornar uma pessoa mais equilibrada e tranquila, e até mesmo descobrir um novo talento.

Na cidade de São Paulo há vários lugares com aulas de circo para adultos, basta dar uma pesquisada para verificar qual está mais próxima de você. Hoje você fica com duas dicas do SP City de ótimos locais, confira!

Acrobacia e Arte

A empresa Acrobacia e Arte busca desenvolver todo tipo de trabalho que tenha relação com a linguagem circense. Há aulas sendo realizadas em espaços próprios, mas também existe a possibilidade de contratação para trabalhos em academias, escolas, resorts e até em escritórios! A proposta é desenvolver a arte, independente de qual nível o aluno deseja chegar. Há profissionais de várias modalidades: acrobática, malabares, equilíbrio e muito mais.

Se você se interessou em aprender um pouco mais sobre o mundo do circo e quer se arriscar nesse tipo de exercício, é só marcar uma aula experimental para sentir o clima. Você irá se apaixonar, com certeza!

Endereço: Rua Ribeirão Claro, 56 - Vila Olímpia - São Paulo -SP

Telefone: (11) 3842-5841 ou 98106-3111

Galpão do Circo

Oferecendo cursos de curta duração durante as férias ou até mesmo regulares, o Galpão do Circo se tornou uma referência no que diz respeito à arte circense em São Paulo. Há aulas de circo para adultos em que não é necessário ter experiência ou qualquer conhecimento sobre o tema para participar. Há níveis para iniciantes, que querem apenas se divertir, e até mesmo para aqueles que desejam se aprofundar e fazer dessa arte uma profissão.

Os adultos podem escolher entre algumas opções de cursos: artes circenses, iniciação ao circo, aéreos, palhaço ou capoeira.

Endereço: Rua Girassol, 323 - Vila Madalena, São Paulo - SP

Telefone:(11) 3812-1676