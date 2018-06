Atlanta snooker Bar, a maior casa de Sinuca país

Entre tantas atrações da noite paulistana como baladas e restaurantes, temos um local que com certeza chama atenção e faz a diferença, os adeptos á jogar sinuca se tornam frequentadores árduos e os que preferem observar também. O Atlanta Snooker Bar se torna o preferido por seu conforto e ótima qualidade.

O Atlanta Snooker Bar existe desde 1993 e foi criado com o intuito de unir o ambiente de lazer da sinuca com um clima aconchegante e muito bonito.

Em 2000 o estabelecimento passou por mudanças de 10 mesas para 17 e em 2004 ocorreu uma nova ampliação do local, passando de 17 para 27 mesas, isso faz com que o Atlanta seja a maior casa de sinuca do Brasil.