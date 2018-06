As delícias gastronômicas do mundo árabe em SP

São Paulo tem comida para todos os gostos, mas a gastronomia árabe é certamente o tipo que ganha nosso paladar logo na primeira vez, se você já conhece suas delícias ou quer descobrir esse mundo, temos muitas opções de restaurantes por aqui.

Com 2.5 milhões de descendentes árabes só em São Paulo, é natural notarmos a sua culinária enraizada pela cidade. Vemos muitos restaurantes que mesmo não sendo especializados em comida árabe oferecem alguns pratos em seu cardápio.

Para os árabes, o momento de comer é muito importante, é primordial que haja fartura e sabor, as reuniões e festas são sempre regadas à comida farta. Este momento é especial para eles, e precisa ser para nós também!





Gastronomia Árabe Foto: Divulgação

A gastronomia árabe é bastante equilibrada, encontramos carne, verduras, legumes e é claro, muitas especiarias. A carne mais apreciada é o carneiro, que também é chamado de cordeiro em alguns lugares. Também encontramos muitos grãos, incluindo o grão de bico, legumes variados, com um carinho especial pela berinjela e pimentões em muitos pratos que se tornaram comuns por aqui e muitas frutas.

Tudo isso sempre com muitas especiarias, que são o toque especial da cozinha árabe, elas dão muito sabor e um aroma diferenciado aos pratos, é impossível não notar que há muitos temperos misturados com equilíbrio em todos os pratos.

Em São Paulo tem tudo isso, e agora daremos algumas dicas de onde saborear o melhor do mundo árabe aqui mesmo.

Tenda do Nilo

Mesmo tendo uma portinha pequena, o restaurante tem um ambiente bem aconchegante e a comida, sensacional, tradicional e deliciosa. Aos finais de semana, a fila é inevitável.





Tenda do Nilo Foto: Divulgação

Serviço:

Endereço: Rua Coronel Oscar Porto, 638 - Paraíso

Telefone: (011) 3885-0460

Miski



Ele existe desde 1987, especializado na gastronomia Sírio Libanesa. A qualidade da comida é ponto de excelência neste restaurante, e 95% de seus produtos são importados. Além disso, podemos comprar congelados por lá e levar para nossas festinhas em casa.



Miski Foto: Divulgação

Serviço:

Endereço: Alameda Joaquim Eugênio De Lima, 1690 - Jardim Paulista

Telefone: (011) 3884-3193

Casa Líbano

Se você deseja uma autentica culinária libanesa, feita por uma nativa, este é o seu lugar. Toda a supervisão da cozinha e os toques especiais são da Dona Hanie, a simpática libanesa nata, esposa do gentil Mohamed, que nos atendem com carinho e atenção no salão.





Casa Líbano Foto: Divulgação

Serviço:

Endereço: Rua Barão De Ladário, 831 - Brás

Telefone: (011) 3227-6116 / (011) 3313-0289

Manish

Aqui, além da comida, o ambiente também é pensado para nos proporcionar uma boa experiência, a cozinha é incrível, além de toda a tradição da gastronomia árabe, usam produtos orgânicos e fazem entregas de todo esse sabor.





Manish Foto: Divulgação

Serviço:

Itaim Bibi: Avenida Horário Lafer, 491

Telefone: (011) 3071-3663 / (011) 2337-5009

Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 326

Telefone: (011) 3034-2326