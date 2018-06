As 6 melhores coberturas para fotografar São Paulo

As coberturas (ou rooftops, termo em inglês) tem ganhado cada vez mais destaque nas grandes capitais mundiais com suas vistas panorâmicas que encantam tantos turistas quanto moradores.

São Paulo é uma cidade grandiosa e com infinitos ângulos ótimos para fotografia, mas talvez a melhor de compreender sua complexidade e tamanho é vê-la do alto. Selecionamos alguns locais com vista privilegiada e perfeitos para clicks inesquecíveis da nossa selva de pedra.

Copan Foto: Reprodução

Copan

O edifício residencial projetado pelo genial arquiteto Oscar Niemeyer é um dos ícones da cidade com seus 115 metros de altura, 1160 apartamentos e forma de onda.

Sua cobertura é aberta à visitação de 2ª a 6ª feira às 10h30 e 15h30. A vista é espetacular com destaque para o vizinho Edifício Itália, Minhocão, skyline da Avenida Paulista, o antigo Hotel Hilton e até mesmo o Pico do Jaraguá.

Serviço:

Edifício Copan

Visita à cobertura: de 2ª a 6ª feira às 10h30 e 15h30

Endereço: Avenida Ipiranga, 200 - República - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3259-5917

Para grupos de até 10 pessoas, é necessário o agendamento por e-mail: sindico@copansp.com.br.

Entrada gratuita

MAC USP Foto: Reprodução

MAC USP

O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, antes abrigado dentro da Cidade Universitária, ocupa desde 2012 o edifício projetado também pelo arquiteto Oscar Niemeyer, conhecido por ser a antiga sede do Detran.

São 7 pavimentos com diversas obras de artistas como Modigliani, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral. No último andar é possível ver uma das vistas mais bonitas da cidade já que fica em frente ao Parque do Ibirapuera. Nos meses em que não temos o horário de verão (o museu encerra as atividades às 18h) também é um dos melhores pontos para fotografar o por do sol.

Serviço:

MAC USP Ibirapuera

Terça-feira das 10 às 21h

Quarta a domingo das 10 às 18 horas

Segunda-feira fechado

Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301 - São Paulo - SP - Brasil

Telefone: (11) 2648-0254

Entrada gratuita

Edifício Matarazzo Foto: Reprodução

Edifício Matarazzo

O edifício sede da Prefeitura de São Paulo possui visitas guiadas realizadas pela SPTuris. Além de conhecer algumas áreas internas como, por exemplo o grande hall de entrada onde são realizados eventos e o gabinete do prefeito (aos sábados), os visitantes conhecem a história do prédio construído pela família Matarazzo para ser a sede administrativa de suas indústrias.

O grande atrativo fica no final da visita de cerca de uma hora: o jardim suspenso da cobertura. Por alguns minutos é possível esquecer que está localizado no centro de uma grande cidade pelo seu clima pacífico. Ao se aproximarem das muretas da fachada, os visitantes são surpreendidos pela lindíssima vista do Teatro Municipal, Vale do Anhangabaú, Terminal das Bandeiras entre outros.

Serviço

Edifício Matarazzo

Viaduto do Chá, 15 (para a visitação, deve-se comparecer ao veículo tipo van da SPTuris, estacionado defronte ao edifício)

Visitas monitoradas :

- Segundas, quartas e sexta-feira, às 12h, 17h e 19h;

- Terças e quintas-feiras, às 11h, 15h e 18h;

- Sábados, às 10h30, 14h30 e 16h30, com visitação ao Gabinete.

A reserva deve ser feita exclusivamente pelo e-mail:visitaedificiomatarazzo@spturis.com e com antecedência mínima de 72h;

Terraço Itália Foto: Reprodução

Terraço Itália

O edifício localizado próximo a Praça da República é famoso por sua cobertura, porém as visitas gratuitas que aconteciam durante a semana estão suspensas para reforma dos elevadores e ainda não foi divulgada a data de reinício.

Quem ainda assim quiser admirar a vista da cidade, porém desembolsando valores mais altos, existem 4 opções de ambientes:

- Bar: Localizado no 42º andar e voltado para a Zona Norte da cidade, podendo avistar a Serra da Cantareira. O ambiente é clássico como o dos restaurantes e com cardápio com petiscos e drinks com valores menores do que os restaurantes. Possui música ao vivo com bandas de jazz de segunda a sábado. Vale lembrar que não é acessível a pessoas com necessidades especiais pois o acesso é feito por escadas.

- Sala Nobre: Ambiente do famoso restaurante comandado pelo chef italiano Pasquale Mancini com ambiente requitado, à luz de velas, pianista, e famoso por ser point dos casais apaixonados em ocasiões especiais. Os preços são salgados, o couvert artístico de quarta a sábado custa R$ 47,00 e pratos em média R$100,00, mas a vista da Zona Sul da cidade é imperdível.

- Sala Panorama: Ambiente um pouco menos formal com música ao vivo e pista de dança, onde são realizados os jantares dançantes de quinta à sábado. Também à luz de velas e cardápio requintado.

- Sala São Paulo: Ambiente sofisticado com jantar servido a luz de velas, pianista ao vivo, e vista panorâmica da cidade com destaque para a Serra da Cantareira.

Apesar dos preços altos, é daqueles lugares que vale apena ir uma vez na vida para conhecer. Recomenda-se reservar mesa em todos ambientes já que o Terraço Itália é sempre muito concorrido.

Serviço

Terraço Itália

Avenida Ipiranga, 344 – 41ºandar – Centro, São Paulo

Horários: De segunda a quinta 12h - 15h e 19h - 00h / Sexta 12h - 15h e t19h - 01h / Sábado 12h - 16h e 19h - 01h / Domingo 12h - 16h e 19h - 23h

Telefone: (11) 2189-2929

Reservas: www.terracoitalia.com.br

Skye Foto: Reprodução

Skye

Localizado na cobertura do hotel Unique, o bar/restaurante Skye possui área externa com uma piscina vermelha e vista panorâmica voltada ao Parque Ibirapuera. Também é possível ver os prédios da Avenida Paulista com suas famosas antenas. Ótima opção para tomar bons drinks com os amigos e admirar nossa selva de pedra. Aberto diariamente, conta com DJ a partir das 21h.

Para quem quiser conhecer o restaurante comandado pelo chef francês Emmanuel Bassoleil é possível admirar a vista pela manhã e tarde durante o café da manhã ou almoço. Quem preferir ver as luzes da cidade à noite, espere por um badalado jantar.

Serviço:

Skye Bar e Restaurante

Endereço: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4700 - Hotel Unique (8º andar) - Jardim Paulista - São Paulo - SP

Horários de funcionamento:

Café da manhã - das 7h às 11h

Almoço - segunda a sexta-feira, das 12h às 15h

Aos sábados e domingos, das 13h às 16h

Feriados, das 12h às 16h

Jantar - servido de segunda a quinta-feira, das 19h à 00h

Sextas e sábados das 19h à 00h30

Domingos, das 19h à 00h

O bar abre todas as noites a partir das 18h

Reservas para o almoço: diariamente, até às 13h

Reservas para o jantar: somente para hóspedes do Hotel Unique, até às 20h.



Farol Santander Foto: Reprodução

Farol Santander

O edifício Altino Arantes, mais conhecido como Banespão, foi finalmente reaberto ao público no início desse ano. Agora é chamado de Farol Santander já que é administrado pelo banco espanhol.

Após comprar o ingresso que varia de R$ 10,00 a R$20,00, o visitante pode explorar diversos pavimentos do prédio com exposições, pista de skate, café/restaurante e um mirante localizado no 26º andar.

Foram instalados vidros de segurança ao redor de toda área de terraço, mas não prejudicam a vista de boa parte da cidade que podemos admirar por lá. Catedral da Sé, Mercado Municipal, Prefeitura, Martinelli e Mirante do Vale são alguns dos pontos que encontramos facilmente a partir do mirante.

Serviço:

Rua João Brícola, 24 – Centro

Horário de Funcionamento: aberto de Terça a Sábado das 9h às 20h e Domingo das 9h às 18h.

Telefone: (11) 3553-5627

Ingressos e informações: www.farolsantander.com.br

É possível ingressos comprar diretamente na bilheteria do edifício porém indicamos comprar com antecedência já que ,principalmente aos finais de semana e feriado, esgotam rapidamente .