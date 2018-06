A outlet de pentes e escovas em SP

A loja possui mais de 180 modelos diferentes

Quem não gosta de estar sempre com os cabelos bem arrumados? Muito mais do que isso, há pessoas que fazem questão de utilizar para isso pentes e escovas diferenciados. Se esse é o seu caso, você provavelmente já ouviu falar na Fidalga, o primeiro fabricante de pentes e escovas do Brasil. Tudo começou quando o espanhol Enrique Gandara veio tentar a vida em nosso país e conseguiu o seu primeiro emprego como vendedor de pentes e escovas. Os produtos que ele comercializava eram importados até que o então presidente Getúlio Vargas barrou a entrada de material importado no Brasil.

Foi aí que, em 1953, Enrique começou a produzir seus próprios pentes e escovas, na garagem da sua casa, com a ajuda da esposa. Dentro de um ano, o espaço tornou-se pequeno para a produção, levando-os a comprar outro local para instalar a fábrica que, anos mais tarde, importaria máquinas alemãs e continuaria a crescer. Embora um incêndio tenha destruído tudo e interrompido a trajetória em 1982, hoje a empresa conseguir reerguer-se e está sob a direção dos filhos do casal, já falecido.

E há dois anos, ficou comprovado que o empreendedorismo e pioneirismo realmente corre nas veias dessa família: na Casa Verde, onde funcionava a antiga fábrica, eis que surge o primeiro outlet de pentes e escovas de cabelo do mundo! A fábrica, já reconstruída, fica no piso superior e a loja ocupa 100 dos 5.000 m² totais do galpão. Todos os dias, dezenas de pessoas visitam o local, que atrai colecionadores, revendedores e curiosos de diversas localidades, todos interessados em conhecer os produtos da histórica marca Fidalga.

Em grandes lojas de varejo, como Carrefour, Armarinhos Fernando e Pão de Açúcar, por exemplo, os produtos podem ser adquiridos, mas caso você queira conhecer os 180 modelos do catálogo do fabricante, só na loja de fábrica mesmo. E para quem busca inspirar-se, está aí mais uma história para comprovar que trabalho e criatividade podem vencer quaisquer adversidades. Nunca é tarde para recomeçar e se a sua vida está precisando mesmo de uma reviravolta, que tal fazê-lo com os cabelos devidamente penteados?

Serviço

Rua Sampaio Correa, 235 – Bairro do Limão

Telefone: 3858-4266

Segunda à sexta das 8h às 18h

www.escovasfidalga.com