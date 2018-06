A gastronomia Persa encontrada em São Paulo

Você já imaginou ter uma tatuagem gustativa? Este é o desejo do restaurante Amigo do Rei, que nos apresenta a gastronomia e também a cultura Persa, aqui mesmo em São Paulo.

Precisamos começar esclarecendo que o termo Persa é maneira como na antiguidade os gregos chamavam a região que atualmente conhecemos como Irã. O nome vem de Pars, ou Parsa, o fundador do império. Em 1935, o Xá Reza Pahlavi, então comandante do Irã, solicitou a toda a comunidade internacional que somente utilizassem o nome nativo de seu país, Irã. Essa resolução foi alterada em 1959, quando passou-se a aceitar tanto Irã quanto Pérsia, mas, neste momento, o nome Irã já havia prevalecido.

É importante também esclarecer que o Irã, apesar de estar no Oriente Médio, não é um país árabe. É composto por uma outra etnia, língua e cultura, e isso é claro, inclui a cozinha que tem temperos e ingredientes exclusivos do Irã.

Em farsi, a língua falada no Irã, a palavra que melhor representa a expressão chef de cozinha é Cadbanou, e no Amigo do Rei, restaurante de comida Persa em São Paulo, a Cadbanou é a Nasrin Haddad.

O Amigo do Rei nasceu em Paraty, no Rio de Janeiro em 1998, mudou-se para Belo Horizonte em 2002 e para São Paulo em 2011, após muitos prêmios, foram 11 anos consecutivos ganhando a estrela da Quatro Rodas.

Quando vieram para São Paulo, o Amigo do Rei decidiu que não abriria um restaurante, eles criaram um sistema muito interessante de integração, cultura e gastronomia Persa, com jantares na casa da Nasrin.

A gastronomia Persa, ou Iraniana, como preferir, apesar de deliciosa, não é das mais famosas do mundo, e para conhece-la verdadeiramente, mesmo estando no Irã, é preciso ser convidado a comer na casa de um nativo, e é exatamente essa a proposta da Nasrin, do Amigo do Rei.

Eles fazem almoços e jantares compartilhados, e tem também um delicioso menu degustação com 5 pratos, sendo 2 entradas, 2 pratos principais e 1 sobremesa. Além disso, eles também podem ir fazer a comida na sua casa ou no seu evento.

A gastronomia Persa leva muito açafrão, e o Irã é responsável por mais de 80% da produção de açafrão no mundo, outros itens comuns a culinária Iraniana é a beterraba, pistache, iogurte e berinjela. Mas não se engane, mesmo tendo ingredientes que podem ser encontrados em outras cozinhas, a maneira de preparo Persa é surpreendente.

No Amigo do Rei, além de saborear uma comida deliciosa, você também conhecerá mais sobre a cultura Persa, sobre a língua Farsi, falada pela Nasrin e sobre segredos dessa gastronomia tão diferente e encantadora.





Serviço:

É necessário agendar o seu almoço ou jantar com o Amigo do Rei.

Email: contato@amigodorei.com.br

Telefone: (11) 98194 8190 (TIM - Nasrin) e (11) 98243 3956 (TIM - Claudio)

Site: www.amigodorei.com.br