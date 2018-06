5 visitas guiadas diferentonas em SP

Galeria do Rock Foto: Reprodução

1. Galeria do Rock

A novidade da vez é a visita guiada oficial da Galeria do Rock que tem duração de 1 hora e conta sua história e curiosidades e termina em seu incrível jardim e cobertura com uma vista belíssima e exclusiva do Centro de SP. Com horários fixos, todas as sextas às 13h e sábados às 14h, não precisa agendar, basta comparecer na cabine de informações do subsolo com 10 min. de antecedência. O valor é R$ 10,00 e as máquinas fotográficas profissionais estão autorizadas na visita, normalmente só é possível fotografar profissionalmente com autorização do condomínio.

2. Metrô de São Paulo

O metrô mostra os seus bastidores com 6 roteiros concorridíssimos, as vagas esgotam rápido e tem diversos pontos de início e horários, é preciso ficar atento ao calendário e se inscrever rapidamente por meio do formulário disponível no site das visitas.

Centro Cultural Foto: Reprodução

3. Centro Cultural São Paulo

O ponto alto da visita guiada no CCSP é na Discoteca Oneyda Alvarenga, além do acervo contar com 99% dos discos do Brasil, tem as máquinas de restauração e limpeza, discos raros, um acervo de partituras e um estúdio de digitalização com a acústica perfeita para ouvir cada detalhe das músicas, o Márcio e a Ana contam a história com muita animação e nos levam para conhecer cada detalhe. É necessário ter um grupo formado e agendar previamente.

4. Allianz Parque

O tour passa pelos arcos do Palestra Itália, camarotes, arquibancadas, vestiários e sala de coletiva da imprensa. Por ser uma das arenas mais modernas da América Latina está sendo palco de grandes shows internacionais e entrou no circuito turístico da cidade. O ingresso custa R$ 40,00, tem meia entrada e desconto para sócios e horários diversos, a compra do ingresso para o tour é realizada diretamente no site.

Obelisco Foto: Reprodução

5. Obelisco Mausoléu

O Obelisco Mausoléu, no Parque do Ibirapuera, guarda os corpos dos estudantes e combatentes mortos na Revolução Constitucionalista de 1932 e a sua história. É possível fazer uma visita guiada gratuitamente com o Cabo da PM, o Sr. Gilberto, que conta a história com muita satisfação e mostra todos os detalhes do monumento. O agendamento deve ser realizado previamente de acordo com a disponibilidade. A visita livre ao local é de terça a domingo das 10h às 16h.

Serviços:

1. Galeria do Rock

Av. São João, 439 - Centro

Agendamento de grupos e informações: luana@galeriadorock.com.br

Telefone: 11 96909 9699

Sextas às 13h e sábados às 14h

2. Metrô de São Paulo

Calendário e agendamento: www.metro.sp.gov.br/metro/programa-visitas

3. Centro Cultural São Paulo

Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso

Agendamento de grupos e informações: visitasccsp@prefeitura.sp.gov.br

Terça à sexta 10h30 e 14h30

4. Allianz Parque

Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca

Agendamento de grupos e informações: tour@allianzparque.com.br

Ingressos: www.allianzparque.com.br/programe/tour

5. Obelisco Mausoléu

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Vila Mariana

Agendamento de grupos e informações: Sr. Gilberto

Telefone: 11 5086 1144 (deixar recado com contato)