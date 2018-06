3 pistas de skate para conferir em SP

Em praticamente todos os lugares de São Paulo é possível encontrar alguém praticando algum esporte como bicicleta, patins e skate. A cidade oferece vários locais para esse tipo de prática. Gente empolgada a qualquer hora do dia é o que não falta. Entretanto, apesar da grande diversidade, existem alguns lugares que são mais apropriados para a prática, que nem todo mundo conhece ainda. Por isso, listamos três dicas de pistas de skate em SP para que você possa se jogar e praticar de uma forma ainda mais profissional. Todos os lugares são gratuitos e não é exigido que você tenha grande experiência na prática. O que vale é a diversão. Confira!





Foto: Reprodução

Cave Pool



A pista de skate chamada Cave Pool está instalada no Butatã e anda atraindo uma grande quantidade de praticantes para o local, não apenas de skate, mas também patins e bicicleta têm a sua vez. A pista é indoor, portanto independente do tempo é possível dar uma volta. Além disso, também são disponibilizados sinuca, fliperama, loja de equipamentos, bar e um palco para bandas, que se apresentam ocasionalmente no local.



Parque Zilda Natel



Conhecida como a "pista da suma", essa opção está localizada no Parque Zilda Natel, ao lado da estação Sumaré. Em meio a quadras de futebol e basquete, academia a céu aberto e jogos de tabuleiro, está instalada uma pista de skate enorme com vários obstáculos. O melhor é que pelo tamanho da área, de mais de 2 mil m², é possível praticar o esporte a qualquer hora, pois a pista nunca fica lotada e também é possível usar as demais áreas do parque como obstáculos para treinamento.





Foto: Reprodução

Parque da Juventude Città di Maróstica



O Parque da Juventude de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, é um verdadeiro parque de diversões para os skatistas. Além de promover diversos campeonatos e a possibilidade de agendar espaços para crianças, idosos ou mulheres, a área é enorme e tem várias opções de pista para iniciantes ou profissionais. Trata-se de um verdadeiro paraíso para quem ama esportes radicais a céu aberto.