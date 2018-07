Alfaiataria de estilo no Baixo Augusta!

, todos nós sabemos, mas que há por lá uma loja que desde 1954 confecciona vestidos, ternos e até chapéus com muito estilo, qualidade e exclusividade, nem todos sabem.

É isso mesmo, a Plas é uma dessas lojas super antigas que resistiram ao tempo e as mudanças no consumo, fica no número 724 da tão famosa Rua Augusta e foi fundada pelo francês, filho de belas, Maurice Plas, falecido em 2015.

Maurice chegou ao Brasil em 1951 e após trabalhar por confecções na cidade de São Paulo, abriu sua própria loja, no começo a especialidade eram vestidos para mulheres elegantes, que levavam seus maridos ao trabalho naquela região que era até então muito glamorosa.

Com o passar dos anos, Maurice incorporou também outros produtos à sua loja, gravatas e ternos também passaram a ser confeccionados, e em 1972 começou a fazer também chapéus.

Todo o processo da Plas é artesanal, feito pelo Maurice que com o passar dos anos, passou a ser acompanhado e ajudado por seu filho, Robert, que hoje tocam a loja.

A que se dizer que o processo artesanal cria peças únicas, feitas sob medida para cada pessoa, e com tecidos de altíssima qualidade, o que encontramos na Plas, certamente só se encontra lá.

Os chapéus feitos por lá já foram usados por artistas, apareceram em filmes e também são bastante consumidos por apreciadores de boas boinas e chapéus, o preço é alto, mas ao experimentar um chapéu Plas, você compreenderá que o conforto vale cada moeda investida, além da exclusividade e estilo, é claro.

Enquanto alguns podem pensar que a Plas parou no tempo, com seu letreiro e balcão de madeira, revistas marcadas pelo Sol, e diversos detalhes que somente os olhos mais atentos notarão, outros perceberão logo a qualidade dos tecidos e costuras, é muito fácil perceber que por lá, a qualidade está acima da média, eles confeccionam roupas que grandes fábricas não fazem, seja pelo tecido de altíssima qualidade, seja pelo cuidado e atenção à cada mínimo detalhe da costura, dos moldes e do ajuste perfeito a cada cliente.

Seja para comprar uma peça ou para conhecer uma loja tão importante para a história da cidade de São Paulo, vale muito a pena visitar a Plas.

Serviço:

Endereço: Rua Augusta, 724

Telefone: 11 3926-8173

Site: plas.com.br/site