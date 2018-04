Tragédia leva tutora a fazer alerta sobre risco de asfixia

A americana Cristina Young acaba de passar por uma tragédia: seu cachorro amado morreu asfixiado com um saco de batatas fritas deixado por ela e o marido em cima de um balcão de casa. Diante da dor, ela decidiu fazer um alerta para que outros tutores não passem pelo mesmo.

O casal encontrou Petey sem vida, com o saco ainda na cabeça, ao voltar do trabalho. Ele havia pegado o saco de batatas para comer o resto e, ao tentar pegar as migalhas, acabou com o plástico preso no focinho sem conseguir respirar.

Arrasada e surpresa com o fato dele não ter conseguido tirar o saco com a pata, ela foi pesquisar e descobriu que acidentes assim são, infelizmente, muito comuns.

Segundo Cristina, que deve citar dados dos EUA, já que vive no Texas, ocorrem cerca de 3 a 5 casos de asfixia de pet por semana e bastam apenas 3 minutos para que o cachorro não consiga respirar.

Por isso, ela pede que os tutores fiquem atentos a todo tipo de saco, em especial, os de bolacha, cereais, pão, pipoca e petiscos e alimentos para pets.

O triste relato dela segue abaixo:

"Uma semana atrás, eu dei um beijo de despedida no meu garoto quando saí para o meu trabalho. Mas não fazia ideia de que seria a última vez. Embora eu ainda não consiga entender o que aconteceu, @cville7 e eu sentimos que temos a obrigação de compartilhar o que aconteceu com Petey para evitar que isso aconteça com qualquer um de seus filhotes. Por isso, pedimos desculpas antecipadamente porque é tão difícil escrever sobre isso e tenho certeza de que também é lamentável ler.

Na segunda-feira passada, Christian chegou em casa do trabalho cerca de 10 minutos antes de mim e ficou surpreso quando Petey não o cumprimentou na porta como de costume. Enquanto ele entrou, viu o nosso doce garoto deitado sem vida com um saco de batatas fritas idiota na cabeça. Ele conseguiu pegá-lo do balcão, de onde nós nos culparemos eternamente por ter deixado. Ele comeu todas as batatas e é claro que voltou para as migalhas... com nada sobrando lá dentro, cada vez que buscava mais inalava e fazia o saco mais apertado e apertado em torno de sua cabeça... resultando em asfixia.

Petey era INTELIGENTE por isso ainda não entendi porque ele não conseguia tirar o saco com as patinhas. Mas depois de pesquisar, as estatísticas sobre a frequência com que isso acontece são chocantes. De 3 a 5 casos de asfixia de animais de estimação são registrados por semana, sendo que 42% ocorrem enquanto o dono está na sala ao lado. Leva apenas cerca de 3 minutos para o oxigênio cair para níveis fatais.

Com isso acontecendo tantas vezes, ficamos surpresos com a falta de consciência sobre esse assunto por aí. Especialmente porque eu era uma mãe de cachorro superprotetora. De fato, em 90% dos incidentes relatados, o dono nunca tinha ouvido falar sobre isso, até acontecer com eles (e conosco). Sacos de bolachas, sacos de cereais, sacos de pão, sacos de pipoca, sacos de produtos para cães e gatos parecem ser os mais comuns.

Então, peço apenas que, em homenagem ao meu filho Petey, você seja extremamente cuidadoso, avise os donos de outros cães e dê aos seus bebês peludos um pouco de amor extra hoje e todos os dias depois disso. Eu rezo para que nenhum de vocês nunca tenha que ter seu coração partido desta maneira. Nós amamos você, papas, você foi o melhor garoto do mundo e nos lembraremos dos nossos bons momentos para sempre."