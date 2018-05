Sim, vale a pena treinar seu gato

Toda pessoa que tem um cachorro sabe que em algum grau terá que educá-lo, ou adestrá-lo. Mas quando se fala em gatos, poucos tutores pensam em algum tipo de treinamento.

O principal motivo para isso é que as pessoas consideram os gatos muito independentes e cheios de livre arbítrio. "O que elas não percebem, porém, é que inconscientemente estão treinando seus pets no dia a dia", afirma a autora de "Treine o seu gato", Sarah Ellis.

E geralmente esse adestramento não planejado resulta no contrário do que se quer. Quantas vezes gritamos "Não!" e vamos correndo tirar o gato de cima da mesa de jantar e parece que ele nunca entende. Na verdade, sem querer, estamos dando atenção e, para ele, isso é bom. Ou seja, o que era para ser uma repreensão é, na verdade, uma recompensa.

Por isso, uma das regras do treinamento para gatos é recompensar o que se gosta e ignorar o que não se gosta. Não, não é nada fácil. Quando um comportamento é ignorado, a tendência é que no primeiro momento, ele tente com mais vontade. Por exemplo, se ele mia para te acordar no meio da noite para ser alimentado, se você não atender, ele vai miar mais forte e subir na sua cabeça.

Mas o adestramento melhora a comunicação entre tutor e pet e facilita a vida de ambos. Para vencer resistências, Ellis argumenta que ainda que raças sejam moldadas ao longo dos anos, gatos ainda são territorialistas e ainda têm o instinto caçador. O treinamento tem também esse papel positivo: eles estão trabalhando pela sua comida, estão tendo que resolver problemas, aprendendo que seu comportamento tem consequências. "É semelhante a quando um gato está caçando. Se um gato faz o movimento errado na caça, e deixa a presa escapar, não há recompensas. A consequência é que a presa desapareceu e o gato não adotará esse comportamento novamente."

Como fazer

Para começar, ensine o bichano a atender ao seu chamado. Comece a dois passos dele, chame seu nome para ter atenção e diga "vem" com um petisco na mão. Vá praticando e aos poucos se afaste.

As lições devem ser curtinhas e é preciso ter paciência. Um pouquinho por dia trará benefícios para a vida toda. Segundo a especialista, o erro mais comum é esperar muito, muito rápido.

Depois que essa comunicação melhorar, dá para tentar algo mais desafiador, como cortar as unhas. É sempre melhor dar um passo de cada vez. Primeiro recompense várias vezes por ele aceitar que você toque a patinha. Depois que ele acostumar, recompense-o ao aproximar o cortador e assim por diante.

Use petiscos que ele realmente ama. Se ração não for suficientemente convincente, experimente outra coisa. E atenção: é um petisquinho, pequeno e em pouca quantidade.

E evite punições mesmo que seja aparentemente inofensivo como borrifar água. "As pessoas têm que entender que a punição irá, sim, parar um comportamento. Mas se esse castigo vem de você, você também é percebido como punitivo, então você não é mais visto como alguém positivo na vida dele. E isso pode realmente prejudicar o relacionamento que você tem com o seu gato", diz Ellis.