Riachuelo entra no mercado Pet

A nova linha investe nos acessórios, como coleiras e potinhos de água para o passeio, e já está disponível

Mais uma gigante de olho no mercado pet: a Riachuelo acaba de lançar uma linha de produtos para os animais.



A loja de departamento ainda não tem uma coleção de moda, investindo mais em acessórios, como coleiras, potes para água e comida, garrafas portáteis e até um porta petiscos, com preços a partir de R$ 12,90.



Os produtos já estão disponíveis em lojas selecionadas e no e-commerce da marca. Confira algumas das novidades.