Polícia americana prende pug fugitiva

Pug fugitiva Foto: reprodução facebook

À imprensa americana os policiais disseram que a cadela é muito boazinha e nem precisou de coleira para ser capturada.

Policiais da cidade de Cape May, em New Jersey (EUA) tiveram uma ideia inusitada para encontrar os tutores de uma cadelinha da raça pug que estava perdida: publicaram nas redes sociais fotos da cachorra fichada e atrás das grades.O post em que a pug aparece, com parte da língua de fora e olhar confuso, fichada pela polícia diz: "Isso é o que acontece quando você foge de casa. Esse indivíduo foi encontrado bisbilhotando jardins no número 1300 da Avenida New Jersey". A publicação teve milhares de curtidas e compartilhamentos. Para completar a brincadeira, é claro, teve foto da cachorra em uma cela atrás das grades.Os tutores foram localizados e Bean está de volta a sua casa. A história termina com um sorridente policial segurando a cachorrinha nos braços e uma sacola com biscoitos: "Aparentemente Bean, a pug, pagou sua fiança em biscoitos", dizia a legenda. Isso é que é polícia!