Perdida, garotinha passa a noite em plantação com seu yorkshire

Uma menininha de três anos foi resgatada após passar a noite em um milharal no Missouri (EUA). Apesar de perdida, no escuro e no meio da plantação, ela teve companhia todo o tempo: seu yorkshire, que também ajudou a salvá-la.

O sumiço foi notificado por volta das 20h, quando a família informou que ela se afastou de casa e desapareceu. Uma patrulha, que incluía um avião, procurou por ela à noite, mas sem resultados.

De manhã, voluntários já participavam das buscas, assim como cachorros farejadores. Por volta das 8h, os cães começaram a latir. E um latido fininho começou a responder.