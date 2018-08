Peixes precisam de cuidados quando a temperatura cai

É normal haver alteração no comportamento porque metabolismo diminui. Escolher o animal certo para o clima é importante

Assim como nós, humanos, cachorrinhos e gatos precisam ser aquecidos no inverno. Mas e os peixes? Como funciona com eles?

Os peixes também sentem a mudança na temperatura, por isso, é mais difícil mantê-los saudáveis. Diferentemente dos mamíferos, eles têm sangue frio: são conhecidos como exotérmicos ou pecilotérmicos, ou seja, a temperatura corporal varia de acordo com a do ambiente. Assim, a escolha correta do peixe e, depois, o cuidado com o local onde vive fazem muita diferença.

Para esses animais, existe uma faixa de temperatura ideal para o funcionamento do organismo, chamada de "conforto térmico". Se a temperatura sai dessa zona, há diminuição nas atividades corporais. Para grande parte dos peixes brasileiros, o conforto térmico fica entre 24º e 28ºC.

"No inverno, com a queda da temperatura, o metabolismo dos peixes também cai, deixando-os menos ativos. Portanto, no período frio eles comem menos, nadam menos e respiram de forma mais cadenciada", afirma o veterinário Ricardo Caporossi Junior, especialista em vida aquática e fundador da Genesis Ecossistemas.

Escolha

Os peixes se adaptam a diversas temperaturas, mas alguns não suportam o clima muito frio. O boca de jacaré é um exemplo, assim como o aruanã.

"Se a pessoa mora em um lugar em que o frio é muito forte, mesmo que só no inverno, o peixe ideal deve ser resistente às baixas temperaturas como, por exemplo, carpas e trutas. Já nas regiões onde a temperatura é alta e mais constante o ano todo, o ideal é selecionar peixes tropicais. Assim, eles não se sentem incomodados nem estressados com o calor", diz Ricardo.

Quem já tem um peixe que não é ideal para o clima local, pode utilizar aquecedores e termostatos. No caso de lagos com peixes tropicais, as pedras podem ajudar a aquecer "pois captam calor do sol, principalmente nas margens".

Outra dica dos especialistas é evitar manejar o peixe nessas épocas pois se houver algum machucado abrindo caminho para parasitas oportunistas, como fungos e bactérias, com o metabolismo baixo a chance de recuperação é menor.