Para 65%, pets são os melhores parceiros para ver séries e filmes

Eles são nossos parceiros em passeios, viagens, e até na hora de dormir. Como poderiam não ser os melhores companheiros para aquele aconchegante momento de sentar no sofá, ligar a tv e assistir ao seu programa favorito?

De acordo com uma pesquisa divulgada pela Netflix, a maioria dos brasileiros (65%) encontra nos animais de estimação os seus melhores parceiros para assistir a séries e filmes.

Para começar, os pets não dão spoilers. Também não têm poder sobre o controle remoto: você está livre para ver o que quiser, sem ninguém reclamando ao lado. E quem pensa que eles não podem dividir a emoção em relação ao que está na tela, talvez esteja enganado: 37% dos brasileiros já buscaram o conforto dos seus amigos peludos durante uma cena triste ou mais assustadora e 33% conversaram com os bichos sobre a série ou o filme a que estavam assistindo.

Mas a parceria também traz inconvenientes: 43% dos brasileiros chegaram a sair de onde estavam sentados só para deixar seu animalzinho mais confortável, 21% já "subornaram" o pet com petiscos para poder ver mais um pouco, e alguns (9%) já chegaram ao ponto de desistir do que estavam vendo porque o bicho não curtiu.

De acordo com o levantamento mundial, donos de cachorros tendem a escolher séries com mais ação, como "Narcos" e "Marvel - Demolidor". Já gateiros preferem séries de ficção científica, como Black Mirror. E o fãs de pássaros gostam de comédias, como "Orange is the New Black". Mas uma série que todas as espécies amam é… "Stranger Things".