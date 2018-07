Oito rinocerontes morrem ao serem levados a parque no Quênia

A realocação de animais ameaçados de extinção envolve sedá-los durante a jornada e reanimá-los depois, em um processo que acarreta riscos.



Mas a morte de tantos de uma só vez é sem precedentes.



Entre 2005 e 2017, um total de 149 rinocerontes foram deslocados desta forma, com oito mortes, uma cifra que agora dobrou.



Os rinocerontes-negros foram transferidos dos parques nacionais de Nairóbi e Lake Nakuru para Tsavo East no mês passado, em uma operação anunciada como Balala.



O ministério do Turismo disse que "investigações preliminares" sugerem que os rinocerontes podem ter morrido de "envenenamento por sal" depois de beberem uma água diferente em seu novo ambiente.



Um relatório completo deve ser produzido na próxima semana, disse o ministério, acrescentando que "medidas disciplinares serão tomadas se as conclusões apontarem para negligência ou conduta não profissional por parte de qualquer funcionário do KWS".

