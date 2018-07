Novo desafio na internet deixa cachorros intrigados

No final de junho, a britânica Sandra Pettersenn estava brincando com seu husky siberiano em casa. Ficava atrás de um lençol ou cobertor, se escondia e se mostrava alternadamente e, de repente, saía correndo de trás do pano sem que ele visse, deixando seu cão atônito. A ideia se espalhou na internet e criou o desafio #whatthefluffchallenge, sem dúvidas a pegadinha mais fofa que já inventaram.Os cachorros não entendem nada. A maioria sai correndo atrás do tutor, às vezes, na direção oposta, outros procuram por ele no pano caído no chão, enquanto alguns ficam paralisados, sem saber o que fazer. E o seu? como seu cão vai reagir?