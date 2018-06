Museu russo é lar de gatos e tem até bichano-vidente

Mais de 70 gatos vivem no Hermitage, em São Petersburgo, com todo conforto. Um deles, Achilles, acertou três resultados na Copa

O museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia, é a casa de cerca de 70 gatos. Vivem principalmente no subterrâneo, mas podem facilmente ser vistos pelas galerias do museu - especialmente os mais sociáveis.



Os bichanos têm assessor de imprensa, três cuidadores, cozinha para preparar suas refeições e até um mini hospital veterinário. São todos castrados e mantidos por meio de doações.



Antes que alguém proteste, é importante dizer: os gatos estão lá há muito tempo. Praticamente desde sempre. A antiga residência de imperadores russos foi construída no século 18. O museu foi fundado em 1764 por Catarina, a Grande, e aberto ao público em 1852.



No começo, a imperatriz reclamava que só ela e os ratos podiam admirar sua bela coleção de arte, que inclui obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo e até múmias egípcias. Com a chegada dos gatos, os ratos perderam a vez.



De acordo com Maria Haltunen, assistente da diretoria do museu e responsável pela comunicação dos gatos, há gatos ali praticamente desde a fundação. "Exceto pelo período de 900 dias em que houve o cerco a Leningrado (cerco feito pela tropas nazistas à cidade durante a Segunda Guerra Mundial), quando as pessoas passavam fome. Claro, eles não sobreviveram a isso", disse ao jornal "The Telegraph".



Achilles, o vidente da Copa



Morador do museu Hermitage, o gato Achilles virou um dos animais-videntes espalhados pelo mundo. O bichano acertou o resultado de três jogos que ocorreram em São Petersburgo, mas errou o dramático Argentina x Nigéria. Colocado diante de dois pratinhos de comida, cada um com uma bandeira, escolheu a Nigéria.



Achilles já comeu no pratinho brasileiro, que não tinha arroz com feijão, mas ração. Ele apostou que ganharíamos da Costa Rica e, felizmente, acertou.



A cidade ainda receberá jogos das Oitavas de final e da semifinal. Vamos acompanhar as apostas de Achilles