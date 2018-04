a 14ª geração descendente de Susan, cadela que Elizabeth ganhou no seu aniversário de 18 anos. De acordo com a revista "Vanity Fair", a então princesa se tornou tão inseparável da cachorrinha que a levou escondida para sua lua de mel com o príncipe Philip, em 1947.

O Palácio de Buckingham não comentou a morte, afirmando se tratar de assunto particular. Mas, segundo o jornal "Daily Mail", fontes dizem que a rainha sentiu muito a perda. Elizabeth teria sofrido com a morte de cada um de seus corgis, mas ficou mais chateada no caso de Willow, que encerrou uma era.



Ao longo de todas essas décadas, a rainha teve cerca de 30 corgis, todos descendentes de Susan. Mas pouco depois da morte da Rainha-Mãe, em 2002, ela decidiu não ter mais nenhum. Segundo entrevista para a revista de um domador de cavalos que trabalhava para a realeza, Elizabeth afirmou que "não queria deixar nenhum jovem cachorro para trás".



Não que tenha desistido dos amigos de quatro patas. O Palácio de Buckingham ainda tem dois "dorgis", Vulcan e Candy, mistura de raças criadas a partir de dachshunds da princesa Margaret com um dos corgis da rainha. E ela também teve outras raças ao longo dos anos, incluindo cães de caça, em outras residências reais.



Incidentes



É claro que a presença de tantos cachorros na família real criou alguns incidentes e fatos curiosos. Em 1954, um dos três cãezinhos da rainha mordeu um membro da guarda real. Algum tempo antes, um funcionário que cuidava dos relógios do palácio também havia sido mordido - talvez pela própria Susan.



Quatorze anos depois, um membro do Parlamento pediu à família real que colocasse placas do tipo "Cuidado com o cão" do lado de fora das residências da rainha, depois que um dos corgis mordeu um carteiro que entregava correspondência para o Castelo de Balmoral, na Escócia. A própria rainha foi alvo dos cachorros em 1991, ao tentar apartar uma briga entre eles.



Em 1999, um lacaio real foi dispensado depois de supostamente ter colocado gim e uísque na comida e água dos cães. Ele teria sido pego quando um exame em um dos cães encontrou vestígios de álcool no sangue.



Quando completou 90 anos, em 2016, a rainha posou para fotos com seus cães e foi até capa de revista com eles.



Não é possível saber se os próximos reinados contarão com tão marcantes mascotes. Parece que nem todos na família real têm o mesmo entusiasmo da rainha pelos corgis: em entrevista em 2012, o príncipe William, neto da rainha e o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, expressou alguns problemas com os cães. "Eles latem o tempo todo", disse. "Eu não sei como ela lida com isso."