Metade das mulheres prefere a companhia do cão a do parceiro

Pouca gente se surpreenderia em saber que 95% dos tutores consideram seus cães um membro da família. Mas uma nova pesquisa sobre a relação entre as pessoas e seus pets revela dados mais surpreendentes: metade das mulheres pesquisadas prefere a companhia do cachorro a do parceiro ou outro membro da família.

O estudo 2018 Pets e Pessoas foi feito pela marca de alimentos Purina. Foram entrevistadas mais de 1000 pessoas.

Além dessas informações foi identificado também que: 62% acreditam que os cães aliviam o estresse, 55% dizem receber conforto emocional do peludo diante de maus momentos e 15% dos homens acreditam que conseguiram mais atenção das mulheres graças ao amigo de quatro patas.