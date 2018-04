Menino vítima de bullying encontra gatinho como ele

Madden Humphreys nasceu com lábio leporino bilateral. O problema foi resolvido com cirurgia, mas deixou uma cicatriz. Além disso, ele tem heterocromia, o que significa que seus olhos têm cores diferentes. Essas características tornaram o garoto americano, hoje com sete anos, alvo de bullying de outras crianças. Isso o deixava triste, até achar um amigo tão único quanto ele.

"Geralmente, ele é cheio de vida, feliz e divertido", disse a mãe de Madden, Christina Humphreys, à rede americana CBS. "Ele não era [inseguro] até que outras crianças começaram a apontar e dizer coisas que não eram legais."

Christina não sabia mais como ajudar o filho, até encontrar um post em uma página de mães com crianças com lábio leporino no Facebook. O post mostrava um gatinho para adoção que tinha fenda labial. E as coincidências não paravam aí: ele também tinha dois olhos de cores diferentes - um castanho e um azul - assim como seu filho. "Nós soubemos imediatamente que esse gatinho foi feito para ser parte da nossa família."