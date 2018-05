Mamãe de quatro patas

Cachorras e gatas também precisam de exame pré-natal. Saiba mais sobre a gravidez e o parto desses bichinhos

Mamãe pet também merece cuidados. E, assim como fazem as humanas, cachorras e gatas precisam fazer o pré-natal, acompanhando a gestação e evitando problemas no parto e com os filhotes.

No caso de gravidez planejada, é importante buscar antes orientações com o veterinário para que ele avalie a condição da fêmea: como está sua saúde, vacinação, vermifugação, alimentação etc. Se o tutor suspeitou que ela esteja prenha, leve para o veterinário avaliar seu estado e dar uma previsão de data para o parto.

De acordo com a veterinária Beatriz Macedo, da Univet Clínica Veterinária, no Rio de Janeiro, após a data da cópula recomenda-se aguardar 20 dias para fazer a ultrassonografia, quando fica mais fácil visualizar os fetos. O exame deve ser repetido dias antes da data possível do parto. No caso das gatas, a gestação leva entre 64 e 67 dias. Nas cachorras, 63 dias em média.

Bem-vindos!

"Na data do parto geralmente as cadelas e gatas procuram um lugar tranquilo, quente e seguro. Por isso recomenda-se preparar nesse local uma toca, para que a nova mamãe abrigue seus filhotes e os alimente. Muitos utilizam caixas plásticas, que são de fácil higienização, e dentro colocam forros que ajudam a manter a temperatura", afirma Beatriz Macedo.

O intervalo de tempo entre o nascimento de um filhote e outro é de cerca de uma hora. As contrações aumentam de frequência, o filhote sai e em seguida vem a placenta. "A mãe faz todo o trabalho, corta o cordão umbilical e come a placenta. Isso é importante para que ela consiga energia para liberar os próximos filhotes assim como estimular a liberação do colostro e do leite."

Depois que todos nascem, logo começam a procurar as mamas. No início, a amamentação ocorre em intervalos bem curtos e a nova mamãe raramente vai deixar sua toca. Por isso, é bom deixar perto dela água e comida em livre demanda. Durante o pré-natal, o veterinário dará dicas sobre a alimentação da cachorra, que é diferenciada.

"A mãe estará sempre lambendo seus filhotes. Isso estimula a liberação de urina, fezes e até a respiração." Os bebês nascem com os olhos fechados e só começam a abrí-los depois de 14 dias. Geralmente, os olhinhos são acinzentados – a cor é definida à medida que amadurecem.

Problemas

A natureza é sábia, mas podem ocorrer problemas. Algumas raças, como buldogue e pug, que têm dificuldades respiratórias, demandam cesariana mesmo, mas a cirurgia também pode ser necessária em casos de emergência.

Os sintomas de que alguma coisa no parto não está bem são: intervalo maior entre os nascimentos, contrações sem que o filhote nasça, retenção placentária (o filhote sai e a placenta não), ou tremores (geralmente causados por limitações nutricionais). "É importante frisar a importância, como para mulheres, para que cadelas e gatinhas façam o pré-natal. Com acompanhamento veterinário, tudo isso pode ser evitado."

Beatriz alerta que muitas vezes pode haver erro na contagem dos filhotes feita pelo ultrassom. "Geralmente o laudo diz, por exemplo: oito, mais ou menos um. No caso de nascerem sete o ideal é levar a cadelinha a uma clinica para confirmar que o útero está vazio. Mas vamos supor que eram mesmo oito e um ficou dentro, morto, aí tem que fazer cirurgia".

Pronto, são sete coisinhas fofas que vão demandar muito do pet. Como mãe só tem uma, cabe aos tutores dar todo o apoio para que essa mamãe esteja bem e possa cuidar com todo carinho dos seus filhotes.