Livro traz história personalizada de criança e seu cachorro

"Animais despertam afeto, assim como as crianças. Foi a ideia de registrar um sentimento tão bonito que me levou a criar essa nova safra de títulos. A criança vibra ao se ver com o seu animal como estrelas da história", diz a escritora e editora da Sweet Books, Cláudia Pessoa.



Já em "(nome) está sempre comigo" é contado o afeto da criança por seu peludo. A foto do animal aparece em todas as cenas do livro e por trazer poucas palavras e letras maiores, é indicado, também, para crianças não alfabetizadas ou começando a ler. É personalizado ainda com: nome e foto do peludo na capa, na página da dedicatória e em todas as cenas da história, além de dedicatória escrita pela pessoa que presenteia.



Os livros custam R$ 47 e podem ser encomendados em www.sweetbooks.com.br/ loja/home/.



A amizade entre uma criança e seu bichinho é uma das coisas mais lindas de se ver. Para eternizar esse vínculo, é possível personalizar os livros da editora Sweet Books.O livro "(nome), meu supercão e eu"/"(nome), minha supercadela e eu" traz o cotidiano da criança com seu cachorro e brinca com as diferenças entre eles. A história é personalizada com: nome do peludo na capa e ao longo de todo o livro; foto do cão com a criança na capa, na página da dedicatória e no final da história e dedicatória escrita pela pessoa que presenteia.