Golden protagoniza fotobomb mais engraçada da história

Era o momento mágico da primeira dança dos noivos sob o pôr-do-sol numa praia da Flórida. Mas Hazel atendeu ao chamado da natureza

Os noivos que amam seus cachorros sempre dão um jeito de incluir os peludos na cerimônia. Os americanos Demi e Luke Bishop fizeram da golden retriever Hezel a madrinha, com direito a saia de tutu e tiara. Mas Hezel encontrou sua prórpia forma de roubar a cena.