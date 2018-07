Gato escala tutor durante entrevista para TV

Jerzy Targalski tinha muito a dizer sobre a situação política e reformas polêmicas na Suprema Corte em seu país. Mas mostrou que existem prioridades.

Em entrevista à rede de TV holandesa NTR, Targalski falava sobre seu país quando seu gato Lisio, cansado de ficar sobre a mesa, decidiu que o melhor lugar da casa ainda precisava ser explorado: os ombros do tutor.Então, ele escala o historiador, sobe nos seus ombros, se esfrega na sua cabeça e lambe suas orelhas. Melhor do que tudo isso, ao vivo na TV, é a reação do tutor: praticamente nenhuma. Quando Lisio começa a subir, o historiador sorri e continua falando, deixando que o gato faça o que quer. O único ponto de desacordo entre os dois foi quando o gato passou o rabo no rosto do entrevistado, cobrindo seus olhos. Pensa que ele deu um basta e enxotou o bichano? Não. Ele segurou a cauda e, para deleite da internet, continuou falando tranquilamente.Confira: