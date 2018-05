Em SP, projetos podem exigir microchip e proibir fogos de artifício

Mudanças que interferem no bem-estar animal dependem da sanção do prefeito Bruno Covas e podem influenciar outras cidades

Dois projetos que estão na mesa do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), para sanção ou veto podem mudar a vida dos animais na cidade e servir de exemplo para o resto do país.

Há alguns dias, vereadores aprovaram um projeto de lei que determina a utilização de microchips em cães e gatos. De acordo com o texto do vereador Reginaldo Trípoli (PV), os tutores têm 180 dias para instalar o chip com o número de RGA (Registro Geral do Animal) – uma espécie carteira de identidade. Haverá multa de R$ 100 para aqueles que não o fizerem.

A ideia é, além de facilitar o reencontro com as famílias em casos de perda/fuga ou roubo, inibir casos de abandono e maus-tratos.

Desde 2007, os gatos e cachorros só devem ser comercializados ou doados já com o microchip (e esterilizados).

Fim do barulho

O outro projeto que aguarda sanção proíbe fogos de artifício com estampidos. O barulho costuma aterrorizar os pets, deixando tutores angustiados.

O texto proíbe a fabricação, a comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos ou artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município. Fogos de efeitos visuais, emissores apenas de luzes e cores e que não produzem ruídos não serão proibidos.

Segundo a proposta dos vereadores Reginaldo Trípoli (PV), Abou Anni (PV) e Mário Covas Neto (Podemos), haverá multa de R$ 2.000 para quem descumprir a medida. O projeto, de acordo com Covas, foi elaborado pensando no bem-estar de idosos, pessoas doentes, crianças e animais que sofrem com o barulho excessivo causado pelos fogos.

Lei semelhante já vale em algumas cidades do Estado, como Campinas, Santos e Ubatuba.