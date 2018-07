Como fazer um gato ir com a sua cara

Os felinos são misteriosos e temperamentais. Boa parte dessa afirmaçãoo é verdadeira, mas também é verdade que muita gente simplesmente não sabe como se aproximar de um.

Com os cachorros, bats você atravessar a porta que muitos já te lambem e abanam o rabo. Mas o jogo da conquista com os gatos é mais complexo.

A especialista americana em interação entre humanos e pets e consultora de comportamento felino Mikel Delgado dá algumas dicas, baseadas em estudos científicos, sobre como fazer esse primeiro contato ser um sucesso.

Ele dá o primeiro passo

Eles são lindos e fofos. Assim que os avistamos, que vontade de fazer um carinho... Guarde isso para você. Dois estudos suíços, mostram que a melhor abordagem é deixar os gatinhos darem o primeiro passo.

Pesquisas feitas em 51 casas na Suíça mostram que quando as pessoas se sentam, esperam e fazem outra coisa, há mais chance do gato se aproximar e é menos provável que ele saia quando alguém responder.

Isso pode explicar porque os gatos gostam tanto de pessoas com alergias ou que não gostam de felinos.

Outro estudo descobriu que as interações duram mais e são mais positivas quando o gato começa essa interação e quando ele decide termina-la. Ou seja, banque o difícil.

Imite o modo como se aproximam

Gatos amigos cumprimentam-se com o nariz. Você pode imitar esse comportamento, oferecendo uma ponta do dedo, de forma suave e que não pareça ameaçadora, pertinho do focinho dele. Não encoste, apenas aproxime o dedo. A tendência é que o gatinho se aproxime, cheire seu dedo e (vitória!) gatos se esfregue nele. É assim que felinos se cumprimentam.

Acaricie onde ele gosta

Não é porque você tem paixão pelas almofadinhas dele ou gosta de brincar com o rabo que pode fazê-lo. Seu corpo, suas regras. Gatos são muito sensíveis ao toque e, geralmente, gostam mais de chamego em um lugar que em outro.

Um estudo feito em 2002 mostrou que os gatos têm reações mais positivas - como ronronar, piscar e amassar as patas – quando recebem carinho na testa ou nas bochechas. O contrário acontecem quando pegam nas suas caudas.

Claro que cada bicho tem as suas próprias particularidades, mas os estudos são um bom ponto de partida.

Dê espaço

Não adianta bancar a Felicia e forçar um contato indesejado. Fique atento aos sinais de que ele não está gostando: antes de bufar, morder ou arranhar, ele deve ter ficado com as orelhas para trás e agitado o rabo. Percebeu que está incomodando, dê espaço.

Muita gente gosta tanto de fazer carinho e apertar o bichano que não se tocam que ele não está curtindo. Não dá para forçar um felino a gostar de ser manipulado. Por outro lado, quando eles percebem que você respeitará suas condições tem mais chance de confiar em você e voltar quando for hora do carinho.

Brinque

Os gatos gostam e precisam muito brincar. Um estudo recente sugere que os gatos preferem a interação humana aos alimentos, mas um exame mais detalhado dos dados mostrou que o que os atraiu realmente foi a presença de um brinquedo.

Escolha brinquedos que se assemelhem às suas presas semelhantes, como uma varinha com penas. É uma boa forma de entrar no seu universo e ganhar sua simpatia.