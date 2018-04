Como deixar as saídas menos aterrorizantes para seu gato

Aprenda como fazer seu bichinho se acostumar à caixa de transporte e a odiar menos ir ao veterinário

Levar o gato ao veterinário ou para algum outro compromisso fora de casa é um estresse para muitos tutores já que poucos peludos se sentem confortáveis fora do próprio território, diante de novos humanos ou cheiros. Mas é possível tentar tornar as saídas menos difíceis.

"A primeira saída de casa pode ser traumática a ponto de interferir em todas as outras da vida, dificultando o trabalho do veterinário, alterando resultados de exames e abaixando a imunidade por estresse. Eles aprendem por associações e por isso é essencial que o gateiro adote medidas redutoras de estresse desde a infância", explica a veterinária da clínica exclusiva CAT Para Gatos, no Rio de Janeiro, Jéssica Abrahão. Mas nunca é tarde para adotar medidas que podem facilitar a vida dele e, consequentemente, a sua. Veja dicas da veterinária:

Escolha da Caixa

O primeiro passo é escolher adequadamente a caixa de transporte. Vale investir em uma que vá durar muitos anos, assim ambos já estarão mais acostumados a ela. As que abrem pelas laterais e que a porta sai completamente são as mais recomendadas.

Caixa amiga

Em vez de deixar a caixa num armário e só recorrer a ela na hora de sair, faça com que se torne um lugar de refúgio para o gatinho. Assim, mantenha a caixa em um mesmo local, de fácil acesso, com uma mantinha gostosa, brinquedos e até uma peça de roupa usada pelo tutor. Quando ele se aproximar ou entrar, dê sempre um petisco ou faça carinho. Aos poucos, esse reforço positivo fará com que ela seja associada a coisas boas. E será um lugar atraente para boas sonecas.

"Antes, o gato via aquela caixa enorme sem saída de emergência saindo do guarda-roupa, sendo parida da área de serviço ou do baú aterrorizante da cama e pensava ‘Não entro nisso de forma alguma!’", brinca Jéssica Abrahão.

Perfuminho bom

A veterinária dá uma dica para a hora de levar o bichano ao veterinário: antes de sair de casa, borrife Feromônio Sintético Felino Spray dentro da caixa de transporte, que ajuda a diminuir o estresse. Aguarde 15 minutos e coloque o gatinho dentro

Entrada e saída

Na hora de botar seu amigo na caixa, tente fazer tudo com o mínimo de estresse e contenção. Para os mais aterrorizados, Jéssica recomenda colocar a caixa entre as pernas, com a entrada para cima, e o gato no colo. Depois, coloque-o de cima para baixo, como se fosse uma planta num vaso.

Na hora de sair, se estiver dentro do consultório, apenas abra a caixa e deixe-o à vontade. Se for preciso retirá-lo, tente puxá-lo amigavelmente com as mãos e sem movimentos bruscos. "É proibido virar o transporte de porta para baixo e sacudir ou segurar o gato pelo ‘cangote’!"

Privacidade

Cubra a caixa com um pano leve, como uma canga de praia, ou vista com uma fronha de malha para bloqueio visual. É fundamental deixar uma parte aberta para garantir boa circulação de ar. Para completar, fale baixo e de forma tranquila porque a voz é muito importante para eles.

Anti-social

Essa não é a melhor hora para fazer amigos – nem felinos, nem humanos. Na clínica veterinária, evite que faça contato visual com outros animais. Salas de espera com muita gente e, pior, muitos cachorros, podem ser muito estressantes.

Muito bem!

Não deixe de recompensar o bichinho pelo bom comportamento, com petiscos e carinhos. Assim, a saída vai ser associada a algo positivo.