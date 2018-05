Como ajudar na reconciliação dos cães

A briga aconteceu. E agora? Os cachorros não precisam ser inimigos para sempre, nem devem ficar separados. Ajude-os a fazer as pazes

Pode acontecer nas mais variadas situações: você quer que seu cachorro seja amigo do pet do vizinho, leva para brincar num parque com outros peludos ou traz um novo cão para casa. A coisa não é bem pensada e eles acabam brigando. E agora? Inimigos para sempre?

Felizmente eles não brigam por um ser de direita e outro de esquerda, pois aí a reconciliação seria complicada. Entre cães, há diversos motivos para briga. Os mais comuns são posse (do tutor, da comida ou de objetos como brinquedos) e estresse, que pode ser causado pela falta de socialização, de espaço, de interação com o tutor e de atividade física.

De acordo com a especialista da plataforma de hospedagem de cães Dog Hero Ingrid Stein, é necessário descobrir o gatilho da briga. "Sabendo a causa, fica mais fácil modificar o ambiente e diminuir as chances de novos confrontos. Isso é muito importante, porque quanto mais os cães brigam, maior será a tensão entre eles." Tenha certeza que não há um problema de saúde que esteja causando dor envolvido.

De acordo com o especialista em comportamento animal Cesar Millan, um erro recorrente é separar os cachorros. "Socializar é a chave para cães equilibrados. Separar só cria dois territórios distintos para os cães e disputar território é a coisa mais comum entre cães. Como eles ainda serão capazes de sentir o cheiro um do outro, o conflito vai virar uma obsessão."

Uma forma de melhorar o clima é levar os dois para um passeio juntos. Gastar energia é fundamental para que os cães estejam equilibrados e quando fazem isso juntos, você reforça o sentimento de união da matilha.

Outra boa dica é recompensar quando estão juntos de forma tranquila. Assim o cão associa a presença do outro a coisas positivas. Se o clima não for esse e um ou outro começar a demonstrar sinais de agressividade, é necessário corrigir imediatamente, de forma assertiva e calma.

Tente a técnica

A especialista da DogHero ensina uma técnica que pode ajudar na reconciliação:

Separe-os, ambos na coleira, com a guia curta e cada um controlado por uma pessoa – elas devem ficar lado-a-lado a uns três passos de distância, mantendo os cães nas laterais opostas. A ideia é mantê-los perto um do outro sem que fiquem se encarando. Sempre que estiverem calmos, sem rosnar ou se importar com o outro, ofereça petiscos e palavras de incentivo.

Após alguns minutos, caminhe com eles lado a lado, mantendo a mesma conduta de não deixar eles se olharem fixamente, até que a presença do outro cão não seja mais um incômodo.

O próximo passo é colocar um para cheirar o bumbum do outro. Segure a guia curta para que não briguem e ofereça petiscos para aquele que está sendo cheirado. Quando os animais estiverem à vontade com esses exercícios, tente deixá-los com a guia frouxa. Permita que se aproximem e se movam mais naturalmente. Faça isso apenas se sentir seguro. Quando achar que estão prontos, coloque os cães para fazer atividades juntos: brincadeiras, passeios, natação.