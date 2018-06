Cobasi começa a vender kits de alimentação natural

Muitas famílias multiespécie não querem mais dar aos seus cachorros alimentos industrializados. Economia e, principalmente, saúde fazem com que tutores preparem a comida dos animais ou comprem de vendedores locais. Muita gente gostaria de aderir, mas não tem tempo para assumir essa tarefa. O aumento da demanda levou a Cobasi, uma das maiores varejistas pet do país, a vender esse tipo de comida também.O alimento, da marca PuraPet, é vendido congelado nos tamanhos de 550g (por R$ 18) e 1kg (R$ 36 ou R$ 38)– divididas em porções menores, para facilitar o armazenamento e aquecimento. Estão disponíveis os sabores carne crua, frango cru, carne e frango. Tudo feito, segundo a rede, com ingredientes frescos e selecionados, não tendo soja, sorgo, farelos, glúten e conservantes.

Por enquanto, a venda deve ocorrer em unidades da capital e Grande SP. Se a aceitação for positiva, outras unidades vão comercializar o alimento.