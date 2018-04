Câncer em cachorra era, na verdade, quatro pelúcias

Na Inglaterra, são bernardo tem diagnóstico da doença e, durante cirurgia, veterinário descobre verdadeira causa do seu problema

Os tutores da são bernardo Maisy, de 8 anos, desconfiaram que a cachorra podia estar doente. Levaram ao veterinário em Roberttown, na Inglaterra, e após uma tomografia computadorizada receberam um diagnóstico preocupante: ela podia estar com câncer.



No exame, o veterinário viu que o estômago de Maisy estava cheio de forma anormal e havia uma massa no baço. Foi feita, então, uma cirurgia para retirada do baço. Mas o que Nick Blackburn encontrou, não tinha nada a ver com câncer: eram quatro bichos de pelúcia, praticamente intactos.



O veterinário disse à rede BBC, que "isso não era algo que esperávamos encontrar". "Todos nós sabemos que certos cães gostam de mastigar coisas que não deveriam, mas conseguir devorar quatro ursos de pelúcia é um feito e tanto", disse.



Felizmente, Maisy se recuperou totalmente da cirurgia e um relatório histológico não mostrou sinais de câncer. Ela agora precisa se explicar ao seu irmão chiuaua, que era o dono dos brinquedos engolidos.