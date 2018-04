Cachorro salva família de incêndio nos EUA

A família Buehring, no Tennessee (EUA), dormia tranquilamente enquanto sua casa começou a pegar fogo. Pai, mãe, um adolescente e três crianças de menos de cinco anos. Só não houve uma tragédia por causa de mais um membro da família: o dogue alemão Titã. "Se não fosse por ele, estaríamos mortos. Foi por alguns minutos", disse o pai, Erich, à revista People.

"Por volta das duas da manhã, pude ouvir as unhas de Titã no chão", contou a mãe, Sandra. "Ele estava andando de um lado para o outro, chorando e remungando. Eu me lembro de dizer: ‘Fique quieto, Titã, você vai acordar todo mundo. '"

Como o cachorro não parava, Erich saiu da cama para tirá-lo do quarto. "Quando cheguei à sala de jantar, vi fumaça cobrindo a sala de estar e a cozinha. Olhei em torno, e vi as chamas. Imediatamente gritei para minha esposa qua a casa estava pegando fogo. Um minuto depois, já não era possível ver nada através da fumaça."