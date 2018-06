Cachorro perdido atravessa 3 mil km para voltar para casa

O americano Adam Herbaugh passeava com seus cães na cidade de Roaring Spring, na Pensilvânia (EUA), quando encontrou um cachorro perdido. Decidiu ajudá-lo. No Hospital de Animais de Companhia, por meio do microchip implantado, descobriram que seu nome era Jake e de onde tinha fugido - e a surpresa foi geral.

Jake era da cidade de Phoenix, no Estado do Arizona, quase do outro lado do país. "A reação inicial foi de choque completo," disse Renae Metz, presidente da organização Darrah Bull Bully Rescue, que foi chamada para ajudar o cachorro.

De acordo com a agência Anda, ninguém conseguiu até agora explicar como o cão conseguiu ir do Arizona a Pensilvânia, mas a teoria mais forte é de que algum caminhoneiro tenha levado o cachorro (intencionalmente ou não).

Jake estava perdido há mais de um ano. A família ficou eufórica ao receber a notícia, mas estava com um bebê recém-nascido e não podia fazer uma viagem tão longa.



Mobilização

Junto com a organização, houve uma emocionante mobilização para ajudar a realizar o reencontro. Ele foi de carona para diversos outros abrigos de animais e organizações de resgate, que iam dando outras caronas e, assim sucessivamente, até chegar em casa.