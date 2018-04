Cachorro é homenageado em formatura de faculdade no RS

Após anos de companheirismo, biólogos de Pelotas fizeram questão de incluir Orelha no quadro com fotos e no discurso da cerimônia

No quadro em que aparecem os formandos do curso de Biologia da Universidade Federal de Pelotas (RS), uma foto entre alunos e professores chamava a atenção: era Orelha, um cachorro SRD que vive no campus.



A ideia surgiu de brincadeira, mas logo os formandos concordaram que era justo homenagear esse companheiro que esteve ao lado dos estudantes por cinco anos. "Ele nos recebe na chegada e nos entrega na parada de ônibus na saída. Entra nas salas, assiste às aulas com a gente, acompanha seminários, frequenta os laboratórios", disse a bióloga Cristiane Baptista ao site G1.



Além da foto, o mascote foi lembrado no discurso de formatura, que ocorreu no dia 17 de março. "Como falar dos nossos homenageados e não se lembrar do que é, sem dúvida, o mais querido de todos. Orelha, gostaríamos de agradecer por todos os teus ois cedo da manhã e por todas às vezes em que tu nos acompanhantes até a parada tarde da noite. Nenhum de nós gosta de estar só, e graças a ti isso sempre foi raro no nosso cotidiano. Sempre dizem que os animais amam imediatamente e são gratos eternamente, hoje somos nós que lhe juramos amor eterno e gratidão por todo o carinho que tu demonstrou a nós", dizia a homenagem, segundo o blog "Bom pra cachorro".



Orelha, que tem esse nome por ter perdido parte dela numa briga com outros cães, tem cerca de dez anos e vive no Instituto de Biologia desde que foi abandonado por ali. Alunos e professores passaram a cuidar dele, dividindo a responsabilidade e custos com alimentação e veterinário.



Apesar de tanto carinho, nenhum dos novos biólogos pretende levar o bichinho para casa. "Orelha não era da turma, mas sim de todos da biologia. E continua sendo mascote de todos", explicou uma formanda ao blog.