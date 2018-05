Cachorro de Meghan Markle vive verdadeiro conto de fadas

O beagle estava na lista para ser sacrificado em um abrigo. Foi levado para o Canadá, adotado pela então atriz e hoje integra a família real

E por falar em conto de fadas, quem vive um, muito mais que Meghan Markle, é o beagle Guy. Ele passou de um abrigo no Kentucky (EUA), onde estava condenado à morte, para uma vida de príncipe em meio à família real britânica.

Guy foi encontrado numa floresta do Estado americano e levado a um abrigo. Mas depois de dias sem que alguém viesse procura-lo e sem perspectiva de adoção, iria ser submetido a eutanásia.

Para salvá-lo, o pessoal do abrigo entrou em contato com Dolores Doherty, que tem uma ONG no Canadá. Ela aceitou receber o beagle e uma rede de voluntários ajudou a transportá-lo para o outro lado da fronteira.

Não fazia nem um dia que Guy estava em solo canadense quando foi levado a um evento de adoção perto de Toronto. Uma moça ficou interessada no cãozinho de olhos grandes e pidonchos. Doherty não a conhecia, mas Meghan Markle era uma famosa atriz, da série Suits. A primeira pista de que se tratava de uma celebridade veio quando a voluntária disse que precisaria fazer uma visita à casa de Meghan para ver se o jardim era cercado e a moça aceitou desde que fosse agendado "por razões de segurança".

Nem foi preciso. A vida do cãozinho pode logo ser acompanhada pelo Instagram, onde Markle postava fotos dele dormindo no sofá ou no colo da nova tutora.



Realeza

Com o casamento com o príncipe Harry, Guy passou por outra jornada e viajou ao Reino Unido. Infelizmente, o outro cachorro de Meghan, Bogart, foi considerado muito velhinho para atravessar o Atlântico e hoje vive com amigos da agora duquesa de Sussex.

Já o beagle vive com o casal no palácio de Kensington. "É um conto de fadas", disse Alison Preiss da organização que acolheu o cachorro e o colocou para adoção. "Uma hora esse cão está em um abrigo, ninguém o queria, e por meio dessa adoção maravilhosa ele agora está vivendo em um palácio, correndo por aí com a família real."

Ele participou da recepção noturna do casamento real, onde teria provocado "caos ao correr por todo o lugar, comendo canapés do chão. Afinal, antes de ser da realeza, Guy é um beagle.