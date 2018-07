A tutora de Zsa Zsa, Megan Brainard, do Minnesota, ganhou US$ 1.500 (cerca de R$ 5.600). Além do dinheiro e do troféu, há uma doação para o Underdog Rescue, organização que resgatou e cuidou de Zsa Zsa até a adoção. Ela havia vivido cinco anos em um canil de reprodução, em más condições, apenas para procriar e ter filhotes de raça.









Brainard disse que deu esse nome à cachorra, em homenagem à atriz Zsa Zsa Gabor, para colocar um pouco de glamour na sua vidinha após tudo pelo que passou. "Ela é tão feia, que é linda", afirmou. Ano passado, a vencedora do concurso foi Martha, uma mastin napolitano de 57 kgs que conseguiu uma casa e uma família graças à divulgação do concurso.

A língua de Zsa Zsa cai pela lateral da boca, quase alcançando o chão. Os dentes, protuberantes, ficam para fora mesmo com a boca fechada. Sua cara é enrugada e as pernas completamente arqueadas. Com esses atributos foi fácil para a buldogue inglês de nove anos vencer o concurso que participava. Ela foi eleita a cachorra mais feia do mundo - apesar das unhas pintadas de rosa!O evento pode promovocar antipatia num primeiro momento, mas é, na verdade, uma celebração dos cães, muitos resgatados das ruas e colocados em abrigos. É também uma forma de promover o amor incondicional que esses bichos devem despertar na gente. Afinal, eles não reparam se seus tutores são feios ou esquisitos.