Tradicional concurso do Kennel Club do Reino Unido elegeu imagens em 10 categorias (uma mais linda que a outra)

Fotografar o cachorro é um desafio a que todo tutor se propõe. Por um lado, o modelo é lindo, expressivo, e faz as coisas mais inusitadas. Mas e para fazer o bicho ficar quieto? E como enquadrar do rabo à ponta da orelha? E por que será que quando ele fica paradinho não tem luz?



A verdade é que fotografar animais não é fácil. Mas há profissionais apaixonados, que além de gostar dos cachorros, conhecem as técnicas e têm o equipamento certo para fazer a coisa funcionar. No Reino Unido, o Kennel Club elege todos os anos as melhores fotos de cachorros do ano.



São dez categorias: cão idoso, filhote, cão de assistência, cães brincando, cães trabalhando, melhor amigo do homem, retrato, resgatados, amo cães porque... (para fotógrafos com entre 12 e 17 anos) e jovem fotógrafo (com menos de 11 anos). A competição, que aconetece desde 2005, recebeu competição recebeu quase 10 mil inscrições, de 70 países. As imagens são de arrasar, confira!