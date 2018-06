Amor de quatro patas

Todo mundo que fala em posse responsável ressalta a importância da castração: faz bem para a saúde dos pets, evita filhotes indesejados que serão abandonados e torna mais fácil o adestramento. Mas muitas famílias querem que seus peludos tenham filhotinhos e isso pode ser bacana também. Então, no clima de romance às vésperas do 12/06, vamos explicar um pouco mais sobre o namoro de cães e gatos.

Cachorras e gatas cruzam quando estão no cio. De acordo com a veterinária Christiane Perine Bidin, da Sepetiba Pet Shop e da S.Pet, junto a Cobasi Villa Lobos, em São Paulo, o cio das cadelas ocorre de seis em seis meses, a partir dos dez meses de idade (mas ela pode ficar "mocinha" antes, até com seis). Dura de duas a três semanas e elas só permitem a cruza com a chegada dos dias férteis, que acontece entre 10 e 15 dias depois do início do sangramento.

O primeiro cio das gatas ocorre por volta dos dez meses, mas a regularidade depende de inúmeros fatores, como raça, presença de outros animais, época do ano, temperatura e até luminosidade. Diferentemente da cachorra, a gata só ovula depois que cruza. Ela também não sangra, mas seu cio é bem evidente, "Uma gata no cio tem comportamento peculiar, se arrasta no chão, se esfrega nos móveis, mia muito mais alto, fica toda dengosa, tem um comportamento bem exagerado", explica Christiane.